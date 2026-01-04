Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular

El Botafogo arrancó con el pie derecho su camino en la Copinha al imponerse por 1-0 sobre Águia de Marabá (PA), en partido disputado este domingo 4 de enero en el estadio Joaquim de Morais Filho, en Taubaté, São Paulo.
En el estreno del conjunto carioca, el panameño Kadir Barría tuvo participación al ser titular y disputar los 90 minutos del encuentro.
GOL DA VITÓRIA! ⚽️— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 4, 2026
O Glorioso conquistou os primeiros três pontos na Copinha após vencer o Águia de Marabá-PA por 1 a 0. Danillo cruzou e Matheusinho testou de cabeça para as redes, dando a vitória para os Crias do Fogão! 🤩🔥 #VamosBOTAFOGO
📺 X Sports pic.twitter.com/8qTlCNXsoh
El único tanto del compromiso llegó al minuto 40 del segundo tiempo, tras una jugada de pelota detenida. Luego de un tiro de esquina, Matheusinho, quien había ingresado como suplente en la segunda mitad, se elevó en el área y conectó un certero cabezazo que terminó al fondo de la red.
VITÓRIA NA ESTREIA! 🤩🔥— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 4, 2026
Os Crias do Fogão venceram por 1 a 0 o Águia de Marabá-PA na 1ª rodada da Copinha. Matheusinho marcou o gol do Glorioso! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Rbsb1EpFkI
El atacante panameño fue amonestado al minuto 90+3, en una acción final del partido, cerrando así su primer encuentro completo en esta edición del torneo juvenil más importante de Brasil.
Con este resultado, el Botafogo se ubica en la segunda posición del Grupo 22, por detrás de Taubaté-SP, que lidera la zona por diferencia de goles. En tanto, Águia de Marabá quedó ubicado en el tercer puesto tras la primera jornada.
Kadir Barría tomou cartão amarelo de bobeira. Tem que aprender a se controlar mais. Futebol também é mental, principalmente em jogos decisivos. O cara já tem experiência recente de jogos pelo profissional. Tem que ter evolução.— Gazeta Botafogo ⭐📰 (@agazetabotafogo) January 4, 2026
🎥 Record RIO | #CopinhaNaRecord pic.twitter.com/gQRY7qQWcf
El conjunto carioca volverá a la cancha el próximo miércoles 7 de enero, cuando se enfrente al Estrela de Março-BA. Ese mismo día, Águia de Marabá se medirá ante Taubaté, en otro choque determinante dentro del grupo.