Panamá, 04 de enero del 2026

    Competencia

    Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular

    El panameño fue titular, disputó los todo el partido y recibió la tarjeta amarilla.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barria, futbolista panameño del Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

    El Botafogo arrancó con el pie derecho su camino en la Copinha al imponerse por 1-0 sobre Águia de Marabá (PA), en partido disputado este domingo 4 de enero en el estadio Joaquim de Morais Filho, en Taubaté, São Paulo.

    En el estreno del conjunto carioca, el panameño Kadir Barría tuvo participación al ser titular y disputar los 90 minutos del encuentro.

    El único tanto del compromiso llegó al minuto 40 del segundo tiempo, tras una jugada de pelota detenida. Luego de un tiro de esquina, Matheusinho, quien había ingresado como suplente en la segunda mitad, se elevó en el área y conectó un certero cabezazo que terminó al fondo de la red.

    El atacante panameño fue amonestado al minuto 90+3, en una acción final del partido, cerrando así su primer encuentro completo en esta edición del torneo juvenil más importante de Brasil.

    Con este resultado, el Botafogo se ubica en la segunda posición del Grupo 22, por detrás de Taubaté-SP, que lidera la zona por diferencia de goles. En tanto, Águia de Marabá quedó ubicado en el tercer puesto tras la primera jornada.

    El conjunto carioca volverá a la cancha el próximo miércoles 7 de enero, cuando se enfrente al Estrela de Março-BA. Ese mismo día, Águia de Marabá se medirá ante Taubaté, en otro choque determinante dentro del grupo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


