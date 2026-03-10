Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA LIBERTADORES

    Botafogo se juega la vida ante Barcelona en Libertadores

    El Botafogo de Kadir Barría recibe al Barcelona de Guayaquil obligado a ganar para avanzar en la Copa Libertadores, en un duelo marcado por bajas importantes y alta presión en Río.

    EFE
    Botafogo se juega la vida ante Barcelona en Libertadores
    Milton Céliz (der.) de Barcelona disputa el balón con Alex Telles de Botafogo durante el partido de ida de la Copa Libertadores entre Barcelona y Botafogo en el estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador. EFE/ Jonathan Miranda

    Botafogo está obligado a ganarle en casa este martes al Barcelona ecuatoriano en Río de Janeiro para seguir vivo en la Copa Libertadores tras el empate por 1-1 en el partido de ida de la tercera fase preliminar jugado la semana pasada en Guayaquil.

    Cualquier triunfo en el estadio Nilton Santos clasificará a los brasileños, mientras que un nuevo empate con los ecuatorianos llevará la definición a los penaltis.

    Con la ventaja de definir en casa, un historial favorable en el Nilton Santos y una buena racha, Botafogo parte como favorito.

    El conjunto de Río de Janeiro no pierde hace cinco partidos y entrará nuevamente en el campo de juego tras vencer por 3-1 al Bangu por el Campeonato Carioca, con una destacada actuación del delantero argentino Joaquín Correa, que es considerado titular este martes.

    Barcelona no ha ganado en los últimos tres encuentros de la Libertadores, pero llega con confianza tras imponerse por 1-0 al Emelec en la Liga local, aunque deberá enfrentarse a la presión de una hinchada local que llenará el estadio con más de 30.000 boletas vendidas.

    Por otra parte, el técnico argentino Martín Anselmi no podrá contar con los recientes refuerzos contratados por Botafogo, ya que Christian Medina y el venezolano Nahuel Ferraresi no alcanzaron a ser inscritos para las fases preliminares del torneo continental.

    Tampoco estará Júnior Santos, autor de uno de los goles que llevaron a Botafogo a conquistar la Libertadores en 2024, que era la gran expectativa del público carioca tras regresar la semana pasada al club prestado por el Atlético Mineiro.

    Otras bajas sensibles son Artur, Allan, Santi Rodríguez y Marçal, ya que todos continúan en recuperación de sus lesiones.

    El Barcelona tendrá dos bajas de peso: el centrocampista Johan García, quien sufrió una grave fractura de peroné, y el entrenador César Farías.

    El técnico venezolano fue expulsado en la ida y no podrá acompañar al equipo en suelo brasileño, lo que complica la organización táctica del once.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más
    • Mauricio Cort y Jorge Ruiz pactan acuerdos para evitar ir a juicio por presunto peculado. Leer más