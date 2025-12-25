Panamá, 25 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Botafogo y Kadir Barría ya conocen su camino en la ‘Copinha’ 2026

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría poco a poco se ha ganado su espacio en el primer equipo del Botafogo. Foto: Tomada de @Botafogo

    El panameño Kadir Barría se alista para un nuevo desafío internacional con el Botafogo, que ya conoce a sus rivales y el calendario que afrontará en la Copa Junior de São Paulo 2026 (Copinha), el torneo juvenil más importante del fútbol brasileño.

    El atacante istmeño ya se encuentra entrenando con el plantel juvenil del Glorioso, luego de cerrar el año con actividad en el equipo principal y dejar su sello con goles en el Brasileirao, una experiencia que refuerza su proyección de cara a este certamen.

    Botafogo llega a la Copinha con la intención de conquistar por primera vez en su historia el título del torneo. En la edición 2026, el conjunto albinegro fue ubicado en el Grupo 22, junto a Taubaté-SP, Águia de Marabá-PA y Estrela de Março-BA, una zona que se disputará íntegramente en la ciudad de Taubaté, en el estado de São Paulo.

    El debut del Glorioso será el domingo 4 de enero, cuando enfrente al Águia de Marabá en el Estadio Joaquim de Morais Filho, escenario que albergará todos los compromisos del grupo. Posteriormente, el equipo volverá a la cancha el miércoles 7 de enero para medirse al Estrela de Março, nuevamente en el Joaquim de Morais Filho. La fase de grupos se cerrará el sábado 10 de enero, con el duelo ante el Taubaté, rival local y último escollo en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

    La Copinha 2026 se disputará del 2 al 25 de enero y contará con la participación de 128 clubes, distribuidos en 32 grupos y repartidos en 30 ciudades del estado de São Paulo, lo que confirma la magnitud y exigencia del torneo. Al término de la fase inicial, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria, donde los partidos se jugarán a eliminación directa.

    Para Kadir Barría, este torneo representa una vitrina clave dentro de su proceso de crecimiento. Su reciente participación con el primer equipo de Botafogo y sus goles en el cierre del Brasileirao lo colocan como una de las piezas a seguir dentro del plantel juvenil, en un certamen que históricamente ha servido de plataforma para el surgimiento de grandes figuras del fútbol brasileño y sudamericano.

