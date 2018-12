Una botella golpea a Alli; Tottenham vence al Arsenal

Dele Alli anotó un tanto, poco antes de ser impactado en la cabeza por una botella, y Tottenham se impuso este miércoles 2-0 al Arsenal en el derbi del norte de Londres para avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga.

La botella de plástico fue lanzada desde la tribuna del Emirates Stadim unos 12 minutos después de que Alli había marcado el segundo gol de los Spurs, que no se imponían en cancha de los Gunners desde 2010.

En respuesta, Alli mostró dos dedos a los hinchas del Arsenal, para hacer referencia a la ventaja del Tottenham en el encuentro de cuartos de final.

No Christmas presents for the kid who pings Dele Alli in the head with a bottle 😱😱 #ARSTOTpic.twitter.com/ALbxfxfoLq