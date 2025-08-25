Panamá, 25 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Boxeo

    Con la mira puesta en Shakur Stevenson: El ‘Científico’ Núñez enfrentará al invicto cubano Jadier Herrera en el O2 Arena de Londres

    Guillermo Pineda G.
    Núñez acumula 26 victorias desde que debutó en 2010 en el boxeo profesional. Cortesía

    Después de más de seis años, el panameño Ricardo Científico Núñez está a solo un paso de volver a disputar una pelea de título mundial. Raúl Forde, apoderado del púgil panameño, confirmó a La Prensa que ya está firmado el contrato para el próximo combate de su representado.

    El chorrerano subirá al cuadrilátero el 25 de octubre en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, donde tendrá enfrente a uno de los prospectos más prometedores del boxeo cubano: Jadier Herrera (17-0-0, 15 KOs). Serán más de 20 mil personas en una velada que promete otros grandes expositores del boxeo mundial.

    Núñez (26-7-1, 22 KOs), actual campeón latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y clasificado número dos en las 135 libras, se juega mucho más que un triunfo en esta cita.

    El duelo podría ser aprobado como eliminatoria directa para ir tras el invicto campeón mundial de la división, el estadounidense Shakur Stevenson (24-0-0, 11 KOs), uno de los nombres más sonados del boxeo actual.

    Herrera, de apenas 22 años, nació en Camagüey, Cuba, y mide 1.75 metros. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en Dubai, donde celebró 13 de sus victorias, y en el último año se ha consolidado en territorio británico con tres triunfos consecutivos por nocaut.

    Su apellido también guarda historia olímpica. Es nieto de Ángel Herrera Vera, campeón de Montreal 1976 en la categoría de -57 kilogramos. Ese oro se consiguió en la misma justa donde un tal Sugar Ray Leonard se coronó dos divisiones arriba.

    Herrera viene de derrotar el pasado 15 de marzo al mexicano José Macías en el séptimo asalto, combate que incluyó un corte sobre la ceja izquierda del azteca. Su récord perfecto y su potencia lo colocan como el cuarto clasificado en la división ligera del CMB, apenas dos escalones por debajo de Núñez.

    Del otro lado estará Científico Núñez, de 32 años, un peleador con experiencia en escenarios de presión y acostumbrado a remar contra corriente. Su más reciente combate, en Bilbao, España, terminó envuelto en polémica.

    En esa velada, el panameño fue derribado en el segundo asalto por el local Jon Fernández, pero en el tercero respondió con un potente gancho de izquierda que tambaleó al español. El referí detuvo el pleito bajo el argumento de acciones indebidas que nunca se confirmaron, decretando inicialmente la descalificación de Núñez.

    Dos semanas más tarde, el propio CMB revisó la evidencia y rectificó el resultado a empate técnico, lo que dejó vacante el título plata superligero que estaba en disputa. Sin embargo, la comisión de boxeo profesional de España no ha reconocido esa modificación.

    Cortesía
    Cortesía

    No será la primera vez que el Científico roce la cima. En julio de 2019, el chorrerano enfrentó a Gervonta Tank Davis, entonces campeón superpluma de la AMB, en Baltimore.

    Aquella noche, en la segunda defensa titular de Davis, Núñez fue noqueado en el segundo episodio.

    Acciones del combate entre Ricardo Núñez y Gervonta Davis. Archivo

    El combate del 25 de octubre aún no ha sido anunciado oficialmente por los promotores británicos, pero Forde aseguró que todo está listo para que se celebre.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


