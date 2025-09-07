Panamá, 07 de septiembre del 2025

    Boxeo

    Boxeo: Controversial empate del panameño Jaime Arboleda ante Rosario Sánchez en México

    Guillermo Pineda G.
    Boxeo: Controversial empate del panameño Jaime Arboleda ante Rosario Sánchez en México
    El panameño Jaime Arboleda (izq.) se sentía ganador del combate de este sábado en Ciudad Obregón. Cortesía

    El boxeador panameño Jaime Arboleda se conformó con un empate en las tarjetas tras un intenso combate de diez asaltos ante el invicto mexicano Rosario “Pinocho” Sánchez, celebrado la noche del sábado en el Coliseo de Cajeme, en Ciudad Obregón, Sonora.

    El enfrentamiento, parte de la cartelera estelar, dejó opiniones divididas tanto entre los asistentes como en la prensa especializada. Aunque muchos vieron a Arboleda como el vencedor, las tarjetas oficiales reflejaron otra historia. Dos de los jueces puntuaron el combate 95-95, mientras que el tercero vio ganar al panameño con 97-94, lo que resultó en un empate mayoritario.

    El combate fue descrito como parejo y lleno de emociones.

    Arboleda (20-4-1), acompañado en su esquina por el entrenador Juan Mosquera, buscaba redimirse tras su más reciente derrota en mayo ante el japonés Hayato Tsutsumi. En el día de viaje, Arboleda confesó sentirse en mejores condiciones físicas luego de poner fin a una inactividad de casi dos años.

    Por su parte, Sánchez (20-0-1) defendía su invicto frente a su público, en un escenario donde el ambiente estuvo cargado de tensión y adrenalina.

    La actuación de Arboleda fue valorada positivamente, al demostrar técnica, temple y una clara intención de controlar la pelea desde la distancia. El resultado, sin embargo, dejó un sabor agridulce para el panameño.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

