Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El excampeón mundial panameño Luis El Nica Concepción sufrió una dura derrota este domingo 17 de agosto al caer por nocaut técnico en el octavo asalto frente al prospecto filipino Kenneth Llover, en combate de peso gallo celebrado en el Winford Hotel and Casino de Manila.

Concepción, de 39 años, regresaba al ring tras casi dos años de inactividad, pero se encontró con la potencia y rapidez de un rival 17 años menor. Llover, de 22 años, mostró credenciales de futuro aspirante al título mundial, al imponer un ritmo frenético desde el inicio de la pelea.

El panameño visitó la lona en dos ocasiones, primero en el segundo asalto y nuevamente en el tercero, pero logró reponerse y mantenerse en pie hasta los episodios intermedios, donde incluso conectó golpes de respeto al filipino. Sin embargo, el desgaste era evidente en el rostro de Concepción, quien absorbió castigo constante a lo largo de la pelea.

En el octavo asalto, Llover combinó un golpe al cuerpo con una serie de impactos a la cabeza que dejaron mal parado al panameño. Fue entonces cuando el árbitro decidió detener la contienda a los 2 minutos con 27 segundos, decretando el nocaut técnico a favor del invicto filipino.

Con este resultado, Llover extendió su marca profesional a 15 victorias sin derrota, 10 de ellas por nocaut, y se mantiene en ruta hacia su compromiso eliminatorio en octubre frente al sudafricano Landi Ngxeke, clasificado número 5 por la FIB.

Por su parte, Concepción dejó su récord en 40 triunfos y 12 derrotas, en una carrera en la que ha sido campeón mundial en dos divisiones.

Al final, Llover reconoció la fortaleza del veterano Nica Concepción.

“Desde el primer derribo pensé que ya estaba todo definido, pero vi la resistencia de Concepción y entendí por qué fue campeón. Me obligó a dar lo mejor de mí”, declaró el joven filipino tras la victoria.