Boxeo en Veraguas: Batista vuelve con triunfo contundente; Bonilla sigue invicto a punta de nocauts

El pueblo veragüense vibró con el regreso del boxeo profesional después de más de una década. Este sábado 23 de agosto, el salón Villa Magna del Hotel Gran David en Santiago fue escenario de la cartelera Boxing Challenge 7.0, organizada por la promotora High Level Boxing, que combinó espectáculo y homenajes a figuras legendarias del pugilismo panameño.

La noche tuvo como gran protagonista al invicto Maximiliano “Hammer” Bonilla (8-0-0, 8 KOs), quien mantuvo su paso arrollador al vencer por nocaut al costarricense David Calvo al minuto y 21 segundos del quinto asalto.

Desde que sonó la campana, el público coreó “¡martillo, martillo!”, y el santiagueño respondió con potencia, confirmando que es una de los talentos emergentes del boxeo nacional.

Otro de los momentos más celebrados fue el regreso triunfal de Ronal Batista (16-4-0, 10 KOs). Tras 22 meses de ausencia en el ring y dos duras derrotas internacionales ante Julio César Martínez y John Ramírez, el sonaeño se reencontró con la victoria al noquear al guatemalteco Kevin Marinero al minuto y 36 segundos del sexto asalto. Su triunfo fue un desahogo personal y un impulso para relanzar su carrera.

La velada también dejó un combate que pide revancha. El chorrerano Isaac Samaniego se impuso por decisión mayoritaria al chiricano Luis Quintero, lo que abre la puerta a una esperada trilogía entre ambos púgiles.

En otra de las peleas de la noche, el oriundo de Mariato, Roy Hernández se llevó el triunfo por decisión mayoritaria en las 138 libras ante Adrián Morales, en un duelo a cuatro asaltos que levantó al público de sus asientos.

Los veragüenses celebraron en grande con victorias locales: Iker Canto (Santiago), Hernández (Mariato), Batista (Soná) y Bonilla (Santiago) se encargaron de poner a la provincia en lo más alto del boxeo nacional.

Además de la acción sobre el ring, la velada rindió homenaje a grandes leyendas del boxeo panameño: Hilario Zapata, Roberto “Manos de Piedra” Durán, la campeona mundial interina Nataly Delgado y la medallista olímpica Atheyna Bylon, quienes recibieron el reconocimiento de la afición y de la organización.