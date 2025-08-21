Boxeo: Veraguas rendirá homenaje al campeona mundial Nataly Delgado con cartilla que sacará chispas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El boxeo profesional regresa a Veraguas después de más de una década, y lo hará por todo lo alto este sábado 23 de agosto en el hotel Gran David en Santiago.

La velada Boxing Challenge 7, organizada por el promotor Roberto Mora y avalada por la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá, tendrá como atractivo central el homenaje a la veragüense Nataly Delgado, campeona mundial interina supermosca de la AMB.

El evento contará además con la presencia de figuras de renombre como Atheyna Bylon, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, y el legendario Roberto “Manos de Piedra” Durán, quienes acompañarán a la campeona en este reconocimiento especial.

En lo deportivo, la pelea estelar será protagonizada por el campeón nacional pluma Maximiliano Bonilla (7-0-0, 7 KOs), quien buscará mantener su invicto frente al costarricense David Calvo (3-3-0, 3 KOs).

El veragüense Bonilla se consolidó como monarca de las 126 libras en mayo, tras noquear a Hibrahim Valdespino en apenas el segundo asalto. Para Calvo será su tercera presentación en Panamá, donde acumula una victoria y una derrota en tierras chiricanas.

La coestelar tendrá como protagonista al chitreano Ronal Batista (15-4-0, 9 KOs), que intentará retomar la senda ganadora frente al guatemalteco Kevin Marinero (10-4-1, 2 KOs).

Batista viene de enfrentar a rivales de talla mundial como Julio César Martínez en México y John Ramírez en California, mientras que Marinero llega con balance parejo tras dos combates en suelo panameño.

La cartelera incluirá también atractivos combates como el de Roy Hernández, oriundo de Mariato, ante el chorrerano Adrián Morales; así como la revancha entre el chiricano Luis Quintero y Isaac Samaniego.

Otros choques confirmados son los de Víctor Rodríguez vs. Kevin Castillo y la participación de los veragüenses Iker Canto y Bienvenido Rodríguez, quienes se medirán a Nazario Camarena y Gabriel Quintana, respectivamente.