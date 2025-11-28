Boxing Challenge 8.0 sacude la Feria de David con seis explosivas peleas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí está listo para vibrar con una nueva velada de boxeo este sábado 29 de noviembre, cuando se celebre la cartelera Boxing Challenge 8.0 en el Salón Panamá de la Feria Internacional de David.

La Comisión de Boxeo Profesional de la Provincia de Chiriquí supervisará la función, con Pedro Pablo Aparicio como comisionado de turno.

La actividad arrancará desde las 6:00 p.m. con una serie de combates amateurs que buscan seguir desarrollando el talento joven del boxeo chiricano, mientras que la función profesional iniciará a las 8:00 p.m.

El promotor Roberto Mora, de High Level Boxing, destacó que han preparado seis pleitos “pensados para el deleite del público aficionado”, y recordó que las entradas están disponibles a 10 y 20 dólares.

La cartelera profesional abrirá con la pelea entre Reyi Mendoza y Eric Macías, pactada a 4 asaltos en la categoría de 156 libras, un duelo que promete intensidad desde el campanazo inicial.

En el segundo combate, Félix Ruiloba se medirá a Edward Villaverde a 4 asaltos en 116 libras, choque que enfrenta a dos boxeadores con estilos contrastados y sed de triunfo.

El tercer enfrentamiento pondrá frente a frente a Miguel Navalo y Ricardo Bethancourt, también a 4 asaltos pero en 126 libras, una división históricamente explosiva por su velocidad y volumen de golpes.

La cuarta pelea tendrá como protagonistas a Jordan Salas y Ezequiel Bonilla, quienes disputarán 4 asaltos en 110 libras, un peso donde suelen verse intercambios rápidos y muy técnicos.

Para la coestelar, el público disfrutará del choque entre Kevin Castillo y Leiner Rodríguez, programado a 4 asaltos en 122 libras.

El cierre de la noche estará a cargo de la pelea estelar, que presenta a Ángel Mójica, de Puerto Armuelles, frente a Daniel Santamaría, de Dolega.

Ambos se enfrentarán en 4 asaltos en la categoría de 115 libras, un combate que ha generado expectativa por el choque entre chiricanos.