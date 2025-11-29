Brader, ISP y USP irán por la gloria en la Copa Talento Kids

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo culminará la temporada 2025 de la Copa Talento Kids con la disputa de las finales Sub-10 en sus ramas femeninas y masculinas. La clausura del torneo se llevará a cabo en su totalidad en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

La cita con el destino de las Brader Raiders

Jugar finales es una costumbre para las Brader Raiders en la categoría Sub-10 femenina. Con tres títulos ganados, ya saben lo que es levantar un trofeo de Copa Talento Kids.

Desde el principio de la temporada, este equipo ha demostrado que estaba para cosas especiales. En su primer partido de fase de grupos, blanqueó por 2-0 al Magen David Academy.

En la siguiente fecha, las Raiders volvieron a ganar, superando a las Eagles de El Colegio de Panamá. Su único desliz en lo que va de la temporada fue un empate 1-1 con las Dolphins de la International School of Panama en la tercera jornada.

Las Brader Raiders buscan ser campeonas de la Copa Talento Kids.

Las Raiders cerraron la temporada regular de forma dominante, con una goleada por 4-0 sobre el Colegio San Agustín, para adjudicarse el primer lugar del Grupo A con 10 puntos.

En cuartos de final, las Raiders volvieron a brillar ofensivamente, derrotando 3-1 al Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino. En semifinales tuvieron su duelo más difícil, superando por 2-1 a las Spartans del Colegio La Salle para sellar un lugar en la gran final.

Ana Laura Pinilla ha sido fundamental para las Brader Raiders. Con ocho goles y dos asistencias, ha sido el epicentro del ataque del Brader, y su capacidad ofensiva será determinante en la final.

ISP va por su primer título de Copa Talento Kids

Los Dolphins de la International School of Panama han tenido una temporada de ensueño en la Copa Talento Kids. Este domingo buscarán su primera corona.

Los Dolphins iniciaron su campaña en la segunda semana, derrotando por 6-0 al Colegio Episcopal. En la semana siguiente, superaron por 4-1 a los Hawks del Magen David Academy, mostrando nuevamente contundencia ofensiva.

Su tercer partido fue una antesala de la gran final de este domingo, cuando empataron 1-1 frente a los Grizzlies de la United School of Panama. Los Dolphins cerraron la temporada regular venciendo 2-0 a las Águilas del Colegio Javier.

Los Dolphins de la International School of Panama van por el campeonato.

En octavos de final, la ISP superó 4-0 a los Mustangs del Panamerican School, mientras que en cuartos derrotaron 5-3 a los Eagles de El Colegio de Panamá. Finalmente, en semifinales, se impusieron 2-0 a los Brader Raiders.

Rodrigo Yagüe, con ocho goles en la temporada, ha sido el foco del ataque de la ISP. Su rol ofensivo será clave en las aspiraciones de su equipo por levantar el trofeo de campeón.

USP Grizzlies: Una temporada debut para la historia

Los Grizzlies de la United School of Panama debutaron en Copa Talento este año y han sorprendido a propios y extraños. Tanto el equipo femenino como el masculino alcanzaron la final de forma invicta y sin muchos sobresaltos.

El equipo masculino abrió su participación derrotando 7-0 al Colegio Episcopal en la primera semana, mientras que el femenino hizo lo propio con el CEFI, superándolo 4-1. En su segundo partido, el femenino empató 1-1 con las Lions del Colegio Real, mientras que el masculino venció 2-0 a las Águilas del Colegio Javier.

Los Grizzlies de la United School of Panama quieren cerrar una primera temporada histórica.

En su tercer encuentro, las Grizzlies derrotaron 1-0 a las Spartans del Colegio La Salle, mientras que el equipo masculino empató 1-1 con su rival de este domingo, los Dolphins de la ISP. El último partido de la temporada regular del equipo femenino fue victoria por 5-0 frente a las Legends de la Academia Hebrea, mientras que el masculino venció 3-1 al Magen David Academy.

Los Grizzlies clasificaron a cuartos de final de la rama masculina venciendo 4-1 a la Academia Hebrea. En cuartos de final, el equipo femenino superó a las Eagles de El Colegio de Panamá por penales, mientras que el masculino derrotó 4-2 al Metropolitan School.

Las Grizzlies de la United School of Panama van por el título.

En semifinales, ambos equipos se clasificaron de forma contundente. El masculino derrotó 3-0 a los Fighting Owls de la Academia Interamericana, mientras que el femenino venció 2-0 a las Mustangs del Panamerican School.

Las Grizzlies se han beneficiado de un ataque balanceado a lo largo de la temporada, con varias opciones de gol. Christian White, con siete goles, ha sido fundamental para que los Grizzlies estén al borde de un histórico primer campeonato.

Detalles de las finales

La final femenina iniciará a partir de las 5:00 p.m., mientras que la masculina comenzará tras la premiación femenina, en principio a partir de las 6:30 p.m. Ambos enfrentamientos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.