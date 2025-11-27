Brader, ISP y USP por partida doble avanzan en Copa Talento Kids

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles se definieron los finalistas de las ramas femenina y masculina de la Copa Talento Kids en su categoría Sub-10. La jornada se celebró en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 femenina: Raiders dominan y Grizzlies hacen historia

La velada inició con las semifinales femeninas, siendo el primer partido el duelo entre las Brader Raiders y las Spartans del Colegio La Salle, ganado por las Raiders por un marcador de 2-1. Ana Laura Pinilla y Lucía Villar marcaron para las Raiders, mientras que Alessa Vergara descontó para las Spartans.

Las Brader Raiders vencieron a las Spartans del Colegio La Salle para clasificar a la final de la Copa Talento Kids.Cortesía: Atevo Sports.

En la segunda semifinal, las Grizzlies de la United School of Panama hicieron historia clasificando a su primera final de Copa Talento, tras derrotar a las Mustangs del Panamerican School por un marcador de 2-0. Miranda Pulgar volvió a ser determinante, anotando un doblete en los minutos 30 y 35 para sellar la victoria.

La USP derrotó al Panamerican School para avanzar a su primera final de Copa Talento. Cortesía: Atevo Sports.

Sub-10 masculina: Grizzlies y Dolphins ganan y se citan con el destino

En la segunda tanda fue el turno de las semifinales masculinas, siendo la primera el enfrentamiento entre los Grizzlies de la United School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Gabriel Adrián Casanova abrió el marcador en el minuto 30 y luego un doblete de Christian White en los minutos 48 y 49 selló un triunfo por 3-0 para los Grizzlies.

Los Grizzlies de la USP derrotaron 3-0 a la AIP y clasificaron a la final de la Copa Talento Kids. Cortesía: Atevo Sports.

La última semifinal del día fue el duelo masculino entre los Dolphins de la International School of Panama y los Brader Raiders. Fernando Peregrina en el cuarto minuto y Rodrigo Yagüe en el primer minuto de reposición anotaron para darle la victoria por 2-0 a los Dolphins.

La ISP derrotó al Brader y jugará la gran final este domingo. Cortesía: Atevo Sports.

Se vienen las finales y el cierre del 2025 para Copa Talento

Este domingo 30 de noviembre se jugarán las finales Sub-10 femenina y masculina de la Copa Talento Kids. Esta jornada, que se disputará en su totalidad en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, será también el cierre del año de competencias de Copa Talento.

Copa Talento disputó dos torneos a lo largo del año: uno entre abril y junio, y el otro entre agosto y noviembre. Una vez terminen los campeonatos del domingo, habrán coronado un total de 12 campeones, tanto femeninos como masculinos, en categorías que van desde la Sub-8 hasta la Sub-18.