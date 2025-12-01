Brader y USP alcanzan la gloria en la Copa Talento Kids

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo cerró la Copa Talento Kids con dos definiciones por penales que coronaron a las Brader Raiders en la rama femenina y a los Grizzlies de la United School of Panama en la masculina como campeones de la categoría Sub-10. La jornada se celebró en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 femenina: Brader logra tetracampeonato e iguala a AIP como máximo ganador de la categoría

El domingo futbolero inició con el partido por el campeonato femenino entre las Brader Raiders y las Grizzlies de la United School of Panama, ambas invictas previo al inicio de la final. Las Raiders vencieron en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Los primeros 15 minutos del encuentro fueron de estudio mutuo, con ambos equipos intentando encontrar espacios en la defensa rival. Las Raiders pegaron primero por medio de Ana Laura Pinilla, máxima goleadora y jugadora más valiosa del torneo, en el minuto 17.

Pinilla se anticipó a la defensa rival y remató desde fuera del área para poner el 1-0 en el marcador. En un abrir y cerrar de ojos, el Brader había tomado control del partido.

La desventaja activó a las Grizzlies, que inmediatamente empezaron a ejercer presión. El esfuerzo rindió frutos casi de inmediato cuando, tres minutos después, en el minuto 20, la United School of Panama logró igualar el partido por medio de un autogol.

Ninguno de los dos equipos se hizo daño durante el resto de la primera parte y se fueron al descanso igualados a un gol.

El complemento vio a ambos equipos intentando quebrar la muralla defensiva que habían implementado, pero como sabían que había un trofeo en disputa, ninguno parpadeó. Los 50 minutos reglamentarios culminaron en un empate 1-1, y tocó jugar un tiempo extra de 10 minutos antes de ir a los penales.

Las Raiders tuvieron la mejor oportunidad del tiempo extra cuando Pinilla pegó un tiro libre en el poste en el último minuto, pero al no haber goles, tocó definir al campeón desde los 12 pasos.

En una tanda de penales de nueve rondas, Ana Laura Pinilla fue la heroína desde los dos lados: anotó su penal y, poniéndose los guantes de arquera, tapó cinco penales para ayudar a su equipo a imponerse 3-2 en penales. Los otros penales del Brader los marcaron Emma Zambrano y Jimena Pinzón.

Con esta conquista, las Brader Raiders igualaron a las Fighting Owls de la AIP con cuatro títulos en la rama femenina de la Copa Talento Kids Sub-10.

Sub-10 masculino: USP remonta y logra histórico primer título venciendo a la ISP en penales

La final masculina no se quedó atrás en drama y emociones, definiéndose también desde los penales. Los Grizzlies del United School of Panama se consagraron campeones venciendo a los Dolphins de la International School of Panama 5-4 en los penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, recuperándose de un déficit de 2-0.

El enfrentamiento inició con ambos equipos, que ya habían empatado en la temporada regular, intentando imponer su estilo de juego para anotar temprano y tomar control del partido. Fueron los Dolphins quienes superaron primero a la defensa rival, abriendo el marcador en el sexto minuto.

Tras un despeje del arquero, la pelota picó dentro del área chica rival y permitió que Rodrigo Yagüe, goleador del equipo, rematara para el 1-0. La ISP tomaba ventaja y acariciaba su primer título.

El resto de la primera parte fue de ida y vuelta, con los Dolphins intentando aumentar la ventaja, mientras los Grizzlies buscaban igualar. Un penal cobrado por Christian White en el minuto 21 pasó por encima del travesaño, manteniendo el resultado al cierre del primer tiempo.

La USP salió en el complemento decidida a igualar las acciones. Los Dolphins, sin embargo, querían aumentar la ventaja.

Un tiro libre de Matías Piqueras en el minuto 36 dejó un rebote que conectó Yagüe para su segundo tanto, dando a la ISP una ventaja que, en ese momento, parecía imposible de remontar. Pero los Grizzlies no se irían sin luchar hasta el final.

A falta de nueve minutos, en el minuto 41, inició la gesta milagrosa de la USP cuando Gabriel Casanova descontó para el 2-1.

Cuando faltaban menos de dos minutos y todo indicaba que los Dolphins serían campeones, Lucas Gonsález igualó en el minuto 49. Con el empate, el partido se fue a un tiempo extra de 10 minutos previo a la definición por penales.

Tras un tiempo extra sin goles, la final se definió desde los 12 pasos. Los Grizzlies se impusieron 5-4, con anotaciones de Gabriel Casanova, Rafael Gonsález, Rami Chaaban, Lucas Gonsález y Christian White.

Con el triunfo, la United School of Panama se consagró campeona de la rama masculina Sub-10 en su primera temporada en la Copa Talento.