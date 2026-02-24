Panamá, 25 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Brady: Messi y el Mundial impulsarán el fútbol en Estados Unidos

    Tom Brady asegura que Messi en la MLS y el Mundial 2026 en EE.UU. potenciarán el crecimiento del fútbol en el país.

    EFE
    Brady: Messi y el Mundial impulsarán el fútbol en Estados Unidos
    Tom Brady (izq.) sugirió que la presencia del Mundial y Lionel Messi (der.) incrementarán el interés por el fútbol en los Estados Unidos. EFE.

    Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este martes que el hecho de que Lionel Messi juegue en el Inter Miami de la MLS y de que Estados Unidos sea sede del próximo Mundial potenciarán el gusto por el fútbol en ese país.

    “El Inter Miami es uno de los grandes equipos de la MLS en el país; ahí juega Messi. Creo que esto sigue creciendo a través de eso y de la gente que vive este deporte tan grande a escala global. Creo que todo esto y el Mundial en Estados Unidos no va a hacer más que potenciarlo para las próximas generaciones”, aseguró el ganador de siete anillos de Super Bowl.

    Brady, quien hoy es dueño minoritario de Las Vegas Raiders, fue uno de los invitados estelares que la FIFA tuvo el pasado 3 de diciembre durante el sorteo del Mundial 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, una experiencia que recordó como vibrante.

    Brady: Messi y el Mundial impulsarán el fútbol en Estados Unidos
    Tom Brady participó en el sorteo de la Copa del Mundo, celebrado el 5 de diciembre, sacando las papeletas del bombo 1. EFE/EPA/WILL OLIVER

    “Fue genial ser parte del sorteo de la Copa del Mundo. Saber que habrá 48 países participando en toda Norteamérica es emocionante. Significa más inclusión, más países, más aficionados y una amplia audiencia para estos partidos increíbles. El hecho de hacerlo en Estados Unidos, en el escenario más grande es increíble; para mí fue muy divertido ser parte de esto”, añadió.

    Brady, quien obtuvo seis trofeos Lombardi como ‘quarterback’ de los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, elogió la visión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para dar forma a este Mundial.

    “Creo que Gianni es un hombre del pueblo, siempre está ahí celebrando lo mejor del deporte. Hizo grandes contribuciones al mundo del fútbol. Fue una gran oportunidad conocerlo y entender los valores que representa, porque realmente se refleja en los objetivos más amplios de lo que es el fútbol”, apuntó el futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

    Brady: Messi y el Mundial impulsarán el fútbol en Estados Unidos
    Gianni Infantino es el presidente de la FIFA. EFE/EPA/WILL OLIVER

    En medio del crecimiento que la NFL busca a nivel mundial con cada vez más partidos de temporada regular fuera de territorio estadounidense, Brady reconoció que en su convivencia con Infantino entendió el porqué de la popularidad del fútbol en el orbe.

    “Él cree que el deporte puede cambiar el mundo y puede hacerlo con este deporte que es el más popular y dominante del planeta. En cada evento al que fui con él se trató de eso: llevar el fútbol a todo el mundo, mostrar el talento increíble de los jugadores en la cancha y entender a los países que apoyan a estos atletas y la ambición que tienen de mostrar su potencial como nación”, concluyó.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más