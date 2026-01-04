Brahim lanza a Marruecos a cuartos en la Copa África

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El jugador del Real Madrid marcó el gol a los 64 minutos, al aprovechar una asistencia de Achraf Hakimi.

Un gol de Brahim Díaz, el cuarto que anota en la presente edición de la Copa África, lanzó a Marruecos, con más dificultades de las esperadas ante Tanzania, hacia los cuartos de final, donde jugará contra el ganador del duelo entre Sudáfrica y Camerún.

بـراهـيـم ديــاز أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام تنزانيا 👏🏻@Brahim Diaz claims the Player of the Match Award today against Tanzania! 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KnFnVD1ss0 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 4, 2026

Los Leones del Atlas impusieron su condición de favorito. Campeón en 1976, selección anfitriona y con un gran potencial, ya ha mejorado el papel realizado en la pasada edición, la del 2023, cuando se estancó en octavos de forma inesperada. Ahora ya está en cuartos.

Le costó al conjunto de Walid Regraghi sacara adelante el choque ante Tanzania, revelación del torneo que nunca, hasta este 2026, había superado la fase de grupos de una Copa África. Antes de saltar al campo del estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, la selección del argentino Miguel Gamondi ya había firmado su mejor papel en este evento.

إلــى ربــع نــهــائــي كــأس أمــم إفـريـقـيا 2025 💪



𝗧𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗔𝗙 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗖𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱™ 🤩#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ifxbQaW20m — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 4, 2026

Fue absoluto el dominio de Marruecos que al cuarto de hora marcó por medio de Ismael Saibari pero que fue anulado por fuera de juego.

Tanzania resistió. No inquietó a Bono en ningún momento y su esperanza pasaba por aguantar el empate y aprovechar la mínima oportunidad.

No llegó a tanto Tanzania porque Brahim rompió el equilibrio en el 64, cuando recibió un pase de Achraf Hakimi, se adentró en el área tras deshacerse de su marcador y envió a la red, por el palo corto y con la contribución del meta, Hussein Masalanga, desacertado, la pelota.

نهاية المباراة بفوز منتخبنا الوطني على تنزانيا وتأهله الى ربع النهائي



🏁Full-time! 🇲🇦1-0🇹🇿

𝙅𝙤𝙗 𝘿𝙤𝙣𝙚 ✅️, 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙌𝙪𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧-𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨 🔜#DimaMaghrib pic.twitter.com/UJI8Z0QhXo — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 4, 2026

Fue al gol del triunfo de Marruecos. El cuarto del jugador del Real Madrid, asentado como máximo anotador de lo que va de torneo.

Marruecos espra rival. Saldrá del ganador del otro partido de octavos, en Rabat, entre Sudáfrica y Camerún.