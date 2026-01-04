Panamá, 04 de enero del 2026

    Copa África

    Brahim lanza a Marruecos a cuartos en la Copa África

    El jugador del Real Madrid marcó el gol a los 64 minutos, al aprovechar una asistencia de Achraf Hakimi.

    EFE
    Brahim Díaz durante el partido contra Tanzania. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

    Un gol de Brahim Díaz, el cuarto que anota en la presente edición de la Copa África, lanzó a Marruecos, con más dificultades de las esperadas ante Tanzania, hacia los cuartos de final, donde jugará contra el ganador del duelo entre Sudáfrica y Camerún.

    Los Leones del Atlas impusieron su condición de favorito. Campeón en 1976, selección anfitriona y con un gran potencial, ya ha mejorado el papel realizado en la pasada edición, la del 2023, cuando se estancó en octavos de forma inesperada. Ahora ya está en cuartos.

    Le costó al conjunto de Walid Regraghi sacara adelante el choque ante Tanzania, revelación del torneo que nunca, hasta este 2026, había superado la fase de grupos de una Copa África. Antes de saltar al campo del estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, la selección del argentino Miguel Gamondi ya había firmado su mejor papel en este evento.

    Fue absoluto el dominio de Marruecos que al cuarto de hora marcó por medio de Ismael Saibari pero que fue anulado por fuera de juego.

    Tanzania resistió. No inquietó a Bono en ningún momento y su esperanza pasaba por aguantar el empate y aprovechar la mínima oportunidad.

    No llegó a tanto Tanzania porque Brahim rompió el equilibrio en el 64, cuando recibió un pase de Achraf Hakimi, se adentró en el área tras deshacerse de su marcador y envió a la red, por el palo corto y con la contribución del meta, Hussein Masalanga, desacertado, la pelota.

    Fue al gol del triunfo de Marruecos. El cuarto del jugador del Real Madrid, asentado como máximo anotador de lo que va de torneo.

    Marruecos espra rival. Saldrá del ganador del otro partido de octavos, en Rabat, entre Sudáfrica y Camerún.

    EFE

    Agencia de noticias


