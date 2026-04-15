Brasil 2027 define bases para el Mundial femenino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La FIFA presentó el catálogo inicial de sedes y bases para el Mundial femenino Brasil 2027, destacando infraestructura y legado del torneo de 2014.

La FIFA remitirá a sus federaciones nacionales el primer catálogo de bases operativas para el Mundial femenina de Brasil 2027, que incluye 38 instalaciones de entrenamiento y alojamiento, 12 de las cuales se utilizaron en el Mundial masculino celebrado en 2014.

Las 32 selecciones que se clasifiquen podrán elegir entre una gran variedad de recintos, seleccionados tras las visitas a 52 ciudades de 19 estados brasileños y la evaluación e 261 lugares entre noviembre de 2024 y el mes pasado. La mayor variedad correspondió al estado de São Paulo, en el que se inspeccionaron 45 instalaciones en 17 ciudades.

La FIFA explicó que en la ronda final se valoraron 42 campos situados en nueve ciudades, repartidas por todo el país, para cerciorarse de que respondiesen a los altos niveles de calidad que se exigen para el torneo y que habrá una segunda versión del catálogo que incluirá más instalaciones.

Brasil 2027 será el décimo Mundial femenino y se celebrará del 24 de junio al 25 de julio en ocho sedes: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasilia (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Río de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) y São Paulo (Arena Itaquera).

La jefa del Departamento de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Rhiannon Martin, destacó que “gracias a las inversiones hechas en el Mundial, Brasil dispone ahora de un potente repertorio de instalaciones sostenibles y de gran calidad”.

“Sus efectos duraderos en la infraestructura futbolística han beneficiado al país organizador y al deporte en su conjunto, y estamos encantados de poder ofrecer estas instalaciones en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027”, añadió.