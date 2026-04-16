Brasil, Dominicana y Bosnia: los tres ensayos finales de Panamá para la Copa Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Brasileños y bosnios enfrentarán a equipos de la Concacaf en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección de Panamá tendría prácticamente definida su agenda de preparación de cara a su segunda participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con tres partidos amistosos programados antes del inicio del torneo.

Panamá, ubicada en la posición 33 del ranking FIFA, aseguró su clasificación como primera del grupo A con 12 puntos en una dura batalla librada con la sorpresiva Surinam.

Posteriormente, en el sorteo realizado el 5 de diciembre, conoció a sus rivales de la fase de grupos: Ghana (74), Inglaterra (4) y Croacia (11).

Tras el sorteo, el equipo inició la búsqueda de rivales para estructurar su calendario de preparación. El primer bloque se desarrolló en enero, fuera de fecha FIFA, con dos compromisos: empate ante Bolivia y derrota frente a México, ambos disputados con plantel alternativo, que incluyó el debut de Kadir Barría.

En marzo, Panamá afrontó su primera gira internacional dentro de fecha FIFA, con dos encuentros ante Sudáfrica. El primero terminó en empate en Durban, mientras que el segundo fue victoria panameña en Ciudad del Cabo.

Semanas atrás se confirmó el primero de los tres amistosos finales: el 31 de mayo ante Brasil en el estadio Maracaná. El encuentro formará parte del partido de despedida de la selección sudamericana antes de su participación en el Mundial, donde enfrentará a Haití en fase de grupos.

Esta es la segunda ocasión que la ‘Canarinha’ jugará un amistoso contra Panamá en la víspera de la Copa Mundial. En 2014 ambas selecciones se midieron en Goiás y el encuentro acabó 4-0 con goles de Neymar, Dani Alves, Hulk y Willian. Aquel fue el segundo partido para Hernán Darío Gómez como seleccionador de Panamá.

Neymar Jr. conduce el balón ante la persecución de Luis Tejada en un partido amistoso entre las selecciones de Brasil y Panamá. Archivo

A esperar el anuncio de RD y BH

En días recientes, Panamá habría definido un segundo compromiso en condición de local. El rival sería República Dominicana (143), selección que quedó eliminada en la penúltima fase de las eliminatorias de Concacaf, tras competir en un grupo junto a Jamaica y Guatemala. En la Copa Oro dio batalla contra las selecciones de México y Costa Rica.

Michael Amir Murillo disputa un balón con Manny Rodríguez de República Dominican en un partido de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Rod Carew. EFE/Bienvenido Velasco

Este encuentro se disputaría en los primeros días de junio en el estadio Rommel Fernández. La última visita dominicana a tierras panameñas fue al estadio Rod Carew en las eliminatorias mundialistas Catar 2022.

El tercer y último fogueo previo al Mundial se jugaría en Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina (65). Así lo adelantó el exseleccionado Blas Pérez en TVMax. El conjunto europeo comparte grupo con Canadá y llega tras haber dejado a Italia en la repesca de la UEFA.

Aunque no fueron confirmados, Panamá también sostuvo negociaciones con otras selecciones como Venezuela, Italia y España, en la búsqueda de rivales para completar su calendario internacional en 2026.

Con estos compromisos, el equipo cerraría su preparación antes del inicio del torneo. Panamá debutará el 17 de junio en Toronto frente a Ghana. Seis días después volverá a jugar en esa misma sede ante Croacia, y finalizará su participación en la fase de grupos el 27 de junio en Nueva York contra Inglaterra.