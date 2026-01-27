Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ARBITRAJE

    Brasil profesionaliza el arbitraje con sueldos y descensos

    La CBF lanza un ambicioso plan para profesionalizar el arbitraje entre 2026 y 2027, con salarios, bonos, evaluaciones constantes y descensos por bajo rendimiento.

    EFE
    Brasil profesionaliza el arbitraje con sueldos y descensos
    La CBF anunció que para las temporadas de 2026 y 2027 contará con un sistema de descenso para árbitros en base a su rendimiento. EFE/ André Coelho

    La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este martes un programa de profesionalización del arbitraje para el bienio 2026-2027, con un salario mensual, bonos por rendimiento y un sistema de mérito que incluye el descenso de categoría para aquellos con bajo desempeño.

    +info

    Champions League: una última jornada que promete caosAlcaraz rompe el techo y hace historia en Melbourne

    El nuevo plan de la entidad que rige el fútbol brasileño cuenta con una inversión de aproximadamente 195 millones de reales (unos 38 millones de dólares) y, entre sus propuestas, está la creación de un ránking de rendimiento que será actualizado después de cada jornada.

    Según informó la CBF, al finalizar cada año al menos dos árbitros de cada función (jueces centrales, asistentes y VAR) serán descendidos de la categoría profesional basándose en sus notas, y otros colegiados que hayan destacado en las series inferiores durante la temporada serán promovidos.

    Las evaluaciones serán realizadas por una comisión técnica y observadores contratados por la CBF, quienes calificarán variables críticas como control del juego y aplicación de las reglas, desempeño físico, y claridad en la comunicación y uso del VAR.

    En la fase inicial, el programa contempla a 72 profesionales, divididos en 20 árbitros centrales (11 de ellos con escarapela FIFA), 40 réferis asistentes (incluyendo 20 de FIFA); y 12 jueces de vídeo (todos ellos FIFA).

    Asimismo, los árbitros serán remunerados con salarios mensuales, honorarios variables y bonos por desempeño, y deberán dedicarse principalmente a la actividad, sin estar obligados a hacerlo en forma exclusiva.

    Los jueces dispondrán de rutina semanal de entrenamientos, con monitoreos tecnológicos y sanitarios, y pasarán por cuatro evaluaciones en el año, con pruebas físicas y de simulación de partido.

    El cuerpo arbitral tendrá a su disposición un análisis de desempeño individual después de cada duelo deportivo para discutir “jugadas polémicas”, según el comunicado de la CBF, así como un plan de capacitaciones mensuales con aulas teóricas, pruebas y sesiones prácticas en el campo de juego.

    El sistema de descenso arbitral ya se aplica en otras federaciones de fútbol del mundo, como la alemana, la inglesa, la española y la mexicana.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más