Panamá, 13 de junio del 2026
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    Brasil sale con Vini, Raphinha e Igor Thiago; Marruecos puebla el medio con Brahim arriba

    EFE
    Brasil sale con Vini, Raphinha e Igor Thiago; Marruecos puebla el medio con Brahim arriba
    Los jugadores de Brasil Douglas Santos (i) y Endrick se entrenan. EFE

    Brasil debutará este sábado en el Mundial 2026 contra Marruecos con un tridente ofensivo formado por Vinícius, Raphinha e Igor Thiago, con Lucas Paquetá de enganche, mientras que Marruecos apostará por un centro del campo reforzado y Brahim Díaz en punta, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

    En el primer partido de Ancelotti como seleccionador en una Copa del Mundo, la Canarinha saldrá con Alisson, en portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibáñez, en defensa; y Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el centro del campo.

    Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago serán los tres hombres de ataque.

    Brasil sale con Vini, Raphinha e Igor Thiago; Marruecos puebla el medio con Brahim arriba
    Brahim Díaz (c), de Marruecos, participa en un entrenamiento. EFE

    De esta forma, son tres las grandes sorpresas del once: los dos laterales, Douglas Santos y Roger Ibáñez, y así como Igor Thiago, que parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha.

    Por su parte, Marruecos empezará con Yassine Bounou ‘Bono’; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; y Brahim Díaz.

    A tenor del perfil de los jugadores marroquíes, el seleccionador Mohamed Ouahbi pretende poblar el centro del campo y dejar a Brahim Díaz como único punta.

    Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026, que completan Escocia y Haití.

    El árbitro del encuentro de la pentacampeona del mundo y los semifinalistas de Catar 2022 será el esloveno Slavko Vincic.

    EFE

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