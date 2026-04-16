Panamá, 16 de abril del 2026

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    Futsal

    Brasil superó a Panamá en futsal de los Suramericanos 2026

    En otro resultado del grupo A, Argentina venció a Paraguay en futsal juvenil.

    Humberto Cornejo
    Brasil superó a Panamá en futsal de los Suramericanos 2026
    Yaassik Herrera disputa el balón en el primer partido contra Argentina. Foto: Cortesía/Juegos Suramericanos

    La selección de Brasil inició con una victoria contundente su participación en el Grupo A de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al imponerse 9-1 sobre Panamá en un partido disputado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

    El partido comenzó con ritmo intenso y Brasil abrió el marcador al minuto 5 con un gol de Isaac Soares. Panamá reaccionó rápidamente y logró igualar 1-1 al minuto 12 gracias a un tanto de José Almoguea.

    Sin embargo, apenas segundos después, un autogol del propio Almoguea devolvió la ventaja a los brasileños, quienes a partir de ese momento impusieron su dominio.

    Soares volvió a marcar al minuto 19, mientras que Luka Berroeco anotó un triplete entre los minutos 30 y 39. Kaua de Souza y Víctor Dos Santos completaron la goleada, dejando el marcador final en 9-1.

    La actuación de Soares y Berroeco fue decisiva para Brasil, mostrando su capacidad de definición y coordinación con el resto del equipo.

    Esta es la segunda derrota de Panamá, luego de caer 4-0 ante Argentina, mientras que Brasil sumó su segundo triunfo tras vencer a 9-0 a Paraguay.

    Brasil superó a Panamá en futsal de los Suramericanos 2026
    Lorenzo Sampedro intenta superar la marcar de dos rivales. Foto: Cortesía/Juegos Suramericanos

    Por su parte, Argentina comenzó su camino en la competencia con un triunfo 3-1 sobre Paraguay.

    Los goles argentinos fueron obra de Lisandro Velázquez, Gian Lucas Soñer y Lorenzo Sanpedro, mientras que Octavio Caceseres descontó para Paraguay.

    Argentina mostró un juego táctico sólido, controlando el balón y aprovechando los espacios dejados por el rival.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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