Brasil superó a Panamá en futsal de los Suramericanos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En otro resultado del grupo A, Argentina venció a Paraguay en futsal juvenil.

La selección de Brasil inició con una victoria contundente su participación en el Grupo A de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al imponerse 9-1 sobre Panamá en un partido disputado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

El partido comenzó con ritmo intenso y Brasil abrió el marcador al minuto 5 con un gol de Isaac Soares. Panamá reaccionó rápidamente y logró igualar 1-1 al minuto 12 gracias a un tanto de José Almoguea.

Sin embargo, apenas segundos después, un autogol del propio Almoguea devolvió la ventaja a los brasileños, quienes a partir de ese momento impusieron su dominio.

Soares volvió a marcar al minuto 19, mientras que Luka Berroeco anotó un triplete entre los minutos 30 y 39. Kaua de Souza y Víctor Dos Santos completaron la goleada, dejando el marcador final en 9-1.

La actuación de Soares y Berroeco fue decisiva para Brasil, mostrando su capacidad de definición y coordinación con el resto del equipo.

Esta es la segunda derrota de Panamá, luego de caer 4-0 ante Argentina, mientras que Brasil sumó su segundo triunfo tras vencer a 9-0 a Paraguay.

Lorenzo Sampedro intenta superar la marcar de dos rivales. Foto: Cortesía/Juegos Suramericanos

Por su parte, Argentina comenzó su camino en la competencia con un triunfo 3-1 sobre Paraguay.

Los goles argentinos fueron obra de Lisandro Velázquez, Gian Lucas Soñer y Lorenzo Sanpedro, mientras que Octavio Caceseres descontó para Paraguay.

Argentina mostró un juego táctico sólido, controlando el balón y aprovechando los espacios dejados por el rival.