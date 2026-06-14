Panamá, 14 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Empate

    Brasil sufre para sumar en su estreno ante Marruecos en el Mundial 2026

    EFE
    Brasil sufre para sumar en su estreno ante Marruecos en el Mundial 2026
    Roger Ibañez (d) de Brasil disputa el balón con Noussair Mazraoui de Marruecos. EFE

    Las selecciones de Brasil y Marruecos empataron 1-1 este sábado en el partido que inauguró el Grupo C del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

    El conjunto marroquí abrió el marcador con un tanto de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz, pero Vinicius Junior igualó con un golazo a los 32.

    Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, anidó la pelota en la red con un toque sutil por arriba ante la salida del portero Alisson, tras recibir un pase de Brahim, jugador del Real Madrid y compañero de Vinicius.

    La combinación marroquí para el primer gol dejó una particularidad: el asistidor nació hace 26 años en Málaga y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.

    Brasil sufre para sumar en su estreno ante Marruecos en el Mundial 2026
    GR7113. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Matheus Cunha (d) de Brasil disputa el balón con Ayyoub Bouaddi de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

    Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, niveló once minutos después en una maniobra individual de gran factura dentro del área.

    En el segundo tiempo el fragor del partido decayó de manera notoria y ambas selecciones parecieron conformarse con el empate, pese a que el árbitro, el esloveno Slavko Vincic, añadió diez minutos en medio de la sorpresa general.

    El encuentro de este sábado marcó el debut del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil en el Mundial y el primero que el entrenador de 67 años dirige en este torneo.

    La segunda jornada del Grupo C se jugará el 19 de junio y tendrá los enfrentamientos de Brasil con Haití y de Marruecos con Escocia.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • CEPANIM: Siga aquí los pasos para verificar si ya puede retirar su certificado. Leer más
    • Los magistrados suspendidos por la Corte favorecieron a Rico Pineda; ya hay un recurso de reconsideración para evitar el despido. Leer más
    • El aumento de la retención de buques en China acelera el éxodo del registro panameño. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • La CSS pagará $2.4 millones por un seguro contra errores u omisiones de directores y asesores. Leer más
    • Seguimiento, vigilancia y 10 disparos: la trama detrás del crimen de abogada en Costa del Este. Leer más