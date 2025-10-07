Panamá, 07 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    Omar Browne y La Roja están listos para el reto en San Salvador

    Humberto Cornejo
    Adalberto Carrasquilla (c) durante ejercicios con el balón en el entrenamiento de la selección. LP Anel Asprilla

    A tres días del tercer partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 frente a El Salvador, la selección de fútbol de Panamá continuó con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.

    Bajo la atenta mirada del técnico Thomas Christiansen, los jugadores se mostraron motivados durante el calentamiento, los ejercicios de rondo y las prácticas en espacios reducidos.

    Esa motivación se reflejó en las palabras del mediocampista Omar Browne, quien fue el designado para atender a los medios de comunicación.

    El volante destacó que esta es la oportunidad que estaba esperando, ya que confía en su capacidad y en lo que puede aportar dentro del terreno de juego.

    Browne, de 31 años, expresó que llega como un ser humano y jugador más fuerte desde el nacimiento de su hija. Además, aseguró que no siente presión alguna por enfrentar a La Selecta el próximo viernes en el estadio Cuscatlán.

    “Vamos a hacer nuestro trabajo, con mucha humildad”, recalcó el jugador de los Estudiantes de Mérida, al indicar que la consigna es buscar los tres puntos.

    Jugadores durante el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz. Foto: Anel Asprilla

    Este versátil futbolista destacó que atraviesa su mejor momento, consolidándose como figura del conjunto Rojiblanco.

    “Me siento bien. Hay que seguir trabajando. Siento que estoy en un buen momento de mi carrera”, dijo Browne, quien reconoce que Christiansen sabe en qué posición puede sacar el mayor potencial de su capacidad.

    Thomas Christiansen observa a sus jugadores en el inicio de la práctica del martes. Foto: Anel Asprilla

    El único jugador que falta por incorporarse a la convocatoria es el defensor José Córdoba, quien el fin de semana vio acción en la derrota del Norwich City (3-1) ante el Ipswich Town, en la novena jornada de la Championship de Inglaterra.

    El partido entre Panamá y El Salvador está programado para las 8:00 p.m. en el estadio Cuscatlán.

