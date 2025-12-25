Los New York Knicks salvan la Navidad en el Madison Square Garden

Los New York Knicks ganaron este jueves 126-124 a los Cleveland Cavaliers tras remontar 17 puntos en el último cuarto y con 34 puntos de Jalen Brunson, que salvó la Navidad en el Madison Square Garden.
Knicks (21-9) y Cavaliers (17-15) abrieron así la clásica jornada navideña en la NBA, con cinco partidos y más de 13 horas de baloncesto ininterrumpido que, como manda la tradición, comenzó en Nueva York.
Jalen 34 PTS | 4 AST | 2 STL
Jalen 34 PTS | 4 AST | 2 STL
Jordan 25 PTS | 2 AST | 3 STL
Tyler 16 PTS | 9 AST | 1 BLK
Josh 15 PTS | 5 REB | 3 AST
Mikal 12 PTS | 4 AST | 2 STL | 1 BLK
KAT 11 PTS | 14 REB | 2 STL
Mitch 13 REB | 2 AST | 1 BLK pic.twitter.com/k8lYhPjr9L
Fue el partido navideño número 50 disputado en el ‘Garden’ desde que la NBA creó esta tradición en 1947.
Los ‘Cavs’ dominaron gran parte del partido, firmaron dos cuartos -el primero y el tercero- de 38 puntos con los que lograron amplias ventajas, pero los Knicks remontaron el duelo dos veces, con un final épico propio de Brunson y compañía.
Cleveland empezó el partido con un demoledor parcial de 3-18 que dejó helado el ‘Garden’. La respuesta de los Knicks llegó en el segundo cuarto con otro parcial de 24-3 con el que se pusieron por primera vez por delante en el marcador.
a whole lotta KNICKSMAS CHEER during the 4Q surge
Pero en el último cuarto los Cavaliers habían vuelto a amasar una ventaja de +17 cuando los suplentes Mitchell Robinson con sus rebotes ofensivos y Tyler Kolek con sus triples entraron en acción para devolver la esperanza a los recientes campeones de la NBA Cup.
Brunson culminó un parcial de 22-6 para empatar con un triple el partido a 3:48 de la bocina, provocando uno de esos finales ajustados en los que los Knicks se sienten tan cómodos y son prácticamente invencibles.
THE GREATEST GIFT OF ALL. W.
Además de los 34 puntos de Brunson, Jordan Clarkson anotó 25 para los Knicks y Kolek contribuyó con otros 24. Josh Hart metió 15, antes de retirarse a los vestuarios tras doblarse el tobillo.
Karl-Anthony Towns terminó con un doble-doble con 11 puntos y 14 rebotes, mientras que Robinson aportó otros 13 rebotes, 8 de ellos ofensivos.
Para los Cavaliers, Donovan Mitchell también anotó 34 puntos, su sexto partido en el mes de diciembre con 30 puntos o más. Darius Garland contribuyó con 20 puntos y 11 asistencias, mientras que Jaylon Tyson anotó 16 y Evan Mobley 14.