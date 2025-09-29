Panamá, 29 de septiembre del 2025

    Béisbol

    Caballero, Sosa y Amaya apuntan a la postemporada de las Grandes Ligas

    Humberto Cornejo
    José Caballero celebra el imparable que le dio la victoria a los Yankees. Foto: Tomada de @yankees

    El béisbol panameño atraviesa un buen momento en las Grandes Ligas. Tres peloteros istmeños —José Caballero, Edmundo Sosa y Miguel Amaya— podrían decir presente en la postemporada 2025, en una muestra del crecimiento y madurez que han alcanzado los jugadores formados en el istmo. A ellos se suman Iván Herrera, Justin Lawrence y Leonardo Jiménez, quienes también dejaron su huella en la fase regular con actuaciones destacadas.

    Caballero, la velocidad hecha consistencia

    Caballero logró consolidarse como uno de los jugadores más electrizantes en el cierre de campaña de los Yankees.

    El panameño terminó como el líder de bases robadas en la MLB con 49 estafas, repitiendo la hazaña que ya había conseguido en 2023 (44) con los Rays de Tampa Bay. No se veía algo similar desde Omar Moreno (1978-79), cuando el chiricano encabezó la liga con 71 y 77 robos.

    Su traspaso a los Yankees de Nueva York marcó un antes y un después en su carrera. Desde su llegada al Bronx, Caballero aportó energía, velocidad y una mentalidad ganadora que se tradujo en resultados inmediatos: bateó .266, con 3 jonrones, 15 empujadas y 15 bases robadas en 40 juegos.

    En total, acumuló promedio de .236, con 5 vuelacercas, 52 anotadas y 36 empujadas. Los Yankees abrirán la Serie de Wild Card ante los Medias Rojas de Boston, y Caballero será pieza clave en la ofensiva y en la dinámica del equipo de Aaron Boone.

    Sosa, el utility de lujo de los Filis

    Edmundo Sosa firmó la mejor temporada ofensiva de su carrera con los Filis de Filadelfia.

    El capitalino implantó marcas personales con promedio de .276, 11 cuadrangulares y 39 remolcadas, en una campaña donde su versatilidad defensiva fue invaluable. Su capacidad para cubrir múltiples posiciones del cuadro lo convierte en un recurso estratégico en una plantilla que combina poder y experiencia.

    Con este rendimiento, Sosa disputará su quinta postemporada consecutiva desde 2021, y los Filis esperan rival entre Dodgers y Rojos para abrir la Serie Divisional.

    Amaya, un regreso que ilusiona

    A pesar de las lesiones, Miguel Amaya demostró su potencial ofensivo y liderazgo detrás del plato.

    El receptor santeño atraviesa la última fase de recuperación de un esguince de tobillo izquierdo, sufrido al regresar de otra lesión en el oblicuo. Sin embargo, cuando estuvo activo, respondió con el madero: bateó .281, con 4 jonrones y 25 empujadas en 28 juegos.

    De lograr su retorno a tiempo, sería una pieza valiosa para los Cachorros de Chicago, que se medirán a los Padres de San Diego en la serie de Wild Card.

    Herrera: un talento sigue creciendo

    El desarrollo panameño también se refleja en otros escenarios. Iván Herrera, con los Cardenales de San Luis, firmó una campaña sobresaliente con .284 de promedio, 19 jonrones y 66 remolcadas en 107 partidos, convirtiéndose en el primer istmeño con al menos 19 vuelacercas desde Johan Camargo en 2018.

    Por su parte, el lanzador Justin Lawrence superó una lesión en el codo y regresó con autoridad, terminando con efectividad de 0.51 en 17.2 entradas, 23 ponches y solo 8 boletos con los Piratas de Pittsburgh.

    Leonardo Jiménez disputó 18 juegos con los con los Azulejos de Toronto, aportando un jonrón y una empujada, además de mostrar proyección defensiva en el cuadro interior.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


