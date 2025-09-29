Caballero, Sosa y Amaya apuntan a la postemporada de las Grandes Ligas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El béisbol panameño atraviesa un buen momento en las Grandes Ligas. Tres peloteros istmeños —José Caballero, Edmundo Sosa y Miguel Amaya— podrían decir presente en la postemporada 2025, en una muestra del crecimiento y madurez que han alcanzado los jugadores formados en el istmo. A ellos se suman Iván Herrera, Justin Lawrence y Leonardo Jiménez, quienes también dejaron su huella en la fase regular con actuaciones destacadas.

Caballero, la velocidad hecha consistencia

Caballero logró consolidarse como uno de los jugadores más electrizantes en el cierre de campaña de los Yankees.

El panameño terminó como el líder de bases robadas en la MLB con 49 estafas, repitiendo la hazaña que ya había conseguido en 2023 (44) con los Rays de Tampa Bay. No se veía algo similar desde Omar Moreno (1978-79), cuando el chiricano encabezó la liga con 71 y 77 robos.

José Caballero was a problem on the base paths!



Congrats to the MLB stolen base leader 👏 pic.twitter.com/kNxyvymc2D — MLB (@MLB) September 29, 2025

Su traspaso a los Yankees de Nueva York marcó un antes y un después en su carrera. Desde su llegada al Bronx, Caballero aportó energía, velocidad y una mentalidad ganadora que se tradujo en resultados inmediatos: bateó .266, con 3 jonrones, 15 empujadas y 15 bases robadas en 40 juegos.

En total, acumuló promedio de .236, con 5 vuelacercas, 52 anotadas y 36 empujadas. Los Yankees abrirán la Serie de Wild Card ante los Medias Rojas de Boston, y Caballero será pieza clave en la ofensiva y en la dinámica del equipo de Aaron Boone.

Sosa, el utility de lujo de los Filis

Edmundo Sosa firmó la mejor temporada ofensiva de su carrera con los Filis de Filadelfia.

El capitalino implantó marcas personales con promedio de .276, 11 cuadrangulares y 39 remolcadas, en una campaña donde su versatilidad defensiva fue invaluable. Su capacidad para cubrir múltiples posiciones del cuadro lo convierte en un recurso estratégico en una plantilla que combina poder y experiencia.

THREE HOMERS FOR EDMUNDO SOSA!



The @Phillies have set a new franchise record with EIGHT homers tonight! pic.twitter.com/01dOX6b660 — MLB (@MLB) September 25, 2025

Con este rendimiento, Sosa disputará su quinta postemporada consecutiva desde 2021, y los Filis esperan rival entre Dodgers y Rojos para abrir la Serie Divisional.

Edmundo Sosa’s stats from his last 30 games:



86 AB | 25 H | 6 HR | 13 RBI | 2 BB | 22 K | .291/.303/.547pic.twitter.com/1Fl3P1LwoX — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) September 25, 2025

Amaya, un regreso que ilusiona

A pesar de las lesiones, Miguel Amaya demostró su potencial ofensivo y liderazgo detrás del plato.

Miguel Amaya drives in a run!



3-1 Toledo pic.twitter.com/aYqLCNL1Ib — Iowa Cubs (@IowaCubs) September 17, 2025

El receptor santeño atraviesa la última fase de recuperación de un esguince de tobillo izquierdo, sufrido al regresar de otra lesión en el oblicuo. Sin embargo, cuando estuvo activo, respondió con el madero: bateó .281, con 4 jonrones y 25 empujadas en 28 juegos.

De lograr su retorno a tiempo, sería una pieza valiosa para los Cachorros de Chicago, que se medirán a los Padres de San Diego en la serie de Wild Card.

Herrera: un talento sigue creciendo

El desarrollo panameño también se refleja en otros escenarios. Iván Herrera, con los Cardenales de San Luis, firmó una campaña sobresaliente con .284 de promedio, 19 jonrones y 66 remolcadas en 107 partidos, convirtiéndose en el primer istmeño con al menos 19 vuelacercas desde Johan Camargo en 2018.

Iván Herrera sends a towering homer over the wall for an early @Cardinals lead 💪 pic.twitter.com/SE1wfU7o1P — MLB (@MLB) September 14, 2025

Por su parte, el lanzador Justin Lawrence superó una lesión en el codo y regresó con autoridad, terminando con efectividad de 0.51 en 17.2 entradas, 23 ponches y solo 8 boletos con los Piratas de Pittsburgh.

Justin Lawrence has a 0.57 ERA this season (15.2 IP) after a scoreless 7th with 2 strikeouts tonight pic.twitter.com/zSl7j0omwm — Platinum Key (@PlatinumKey13) September 24, 2025

Leonardo Jiménez disputó 18 juegos con los con los Azulejos de Toronto, aportando un jonrón y una empujada, además de mostrar proyección defensiva en el cuadro interior.

ROSTER MOVES:



🔹 INF Leo Jiménez and OF Joey Loperfido have been optioned to Triple-A pic.twitter.com/rJDpdf4HsM — Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 21, 2025