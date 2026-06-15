Cabo Verde desafía a la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cabo Verde firmó este lunes uno de los resultados más importantes de su historia futbolística al empatar 0-0 frente a España en su estreno absoluto en una Copa del Mundo.

La selección africana resistió durante los 90 minutos ante una de las grandes favoritas al título y consiguió el primer punto mundialista de su historia.

Los jugadores de Cabo Verde celebran el empate conseguido en el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. EFE/ Lavandeira Jr

España monopolizó el balón con un 74 % de posesión, frente al 26 % de Cabo Verde. Además, realizó siete remates a puerta y dominó prácticamente todos los aspectos del juego.

Sin embargo, el conjunto europeo no logró romper el sólido muro defensivo de los Tiburones Azules, que terminaron el partido sin registrar un solo disparo.

La gran figura de la jornada fue el veterano arquero Vozinha. El guardameta caboverdiano protagonizó una actuación memorable al realizar siete atajadas decisivas que mantuvieron su portería invicta.

Vozinha fue uno de los héroes de Cabo Verde. (Cabo Verde, España) EFE/EPA/RONALD WITTEK

España, campeona del mundo en 2010 y vigente campeona de Europa, no suele tener estrenos sencillos en las Copas del Mundo. De hecho, solo ha comenzado con victoria en cinco de sus 16 participaciones mundialistas: ante Brasil en 1934, Eslovenia en 2002, Ucrania en 2006 y Costa Rica en 2022.

Además, el resultado amplió una curiosa racha de la selección española frente a rivales del Continente africano.

Según datos publicados por MisterChip, la Roja suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria frente a selecciones de África.

El delantero de España Lamine Yamal (i) durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. EFE/ Lavandeira Jr

Empató 2-2 ante Marruecos en el Mundial de 2018, igualó 0-0 frente a Marruecos en el Mundial de 2022, repitió el marcador sin goles contra Egipto en un amistoso disputado en 2026 y volvió a firmar un 0-0 frente a Cabo Verde en esta Copa del Mundo.

Por su parte, Cabo Verde se convirtió en una de las pocas selecciones africanas capaces de evitar la derrota en su primer partido mundialista. A lo largo de la historia, únicamente Túnez (1978), Argelia (1982), Nigeria (1994) y Senegal (2002) lograron ganar en su debut en una Copa del Mundo.

La segunda nación menos poblada presente en este Mundial, con poco más de medio millón de habitantes, demostró disciplina, resistencia y carácter para sumar un empate que ya ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol de Cabo Verde y de las Copas del Mundo.

Aficionados de Cabo Verde animan durante el partido del grupo H del Mundial 2026 disputado entre España y Cabo Verde en Atlanta, este lunes, en Burela (Lugo). Burela (Lugo), con un 5 % de población de Cabo Verde y medio centenar de nacionalidades en el censo, acoge el 'Festival de Cabo a Cabo' que reúne este lunes música, deporte, gastronomía y creación artística por el partido entre España y Cabo Verde. EFE/Eliseo Trigo