Técnicos de la LPF destacan trabajo, cantera y objetivos para el Clausura 2026

Los entrenadores y cuerpos técnicos expusieron sus sensaciones de cara al inicio del primer semestre de la LPF.

De cara al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos de Alianza, San Francisco, Club Atlético Independiente (CAI), Universitario, Plaza Amador y Sporting San Miguelito compartieron sus sensaciones y objetivos.

Todos coincidieron en la importancia del trabajo diario y la planificación como pilares fundamentales para aspirar a ser protagonistas en el campeonato.

Juan Walkers (i), preparado físico del san Francisco; Moisés Garzón, representante de Runic; Jair Palacios (c), director del Alianza; y Roberto Rodríguez, entrenador del CAI.

En el caso del Alianza FC, su director técnico, Jair Palacios, dejó claro que la meta deportiva del club se mantiene intacta, luego de volver a disputar una final en el máximo circuito del balompié nacional.

“El trabajo diario es lo que te lleva a lograr el objetivo, el trabajo hace que se abran las puertas”, expresó Palacios, quien volvió a resaltar la confianza en el grupo que afrontará el Clausura.

“Uno siempre quiere ser finalista. Alianza tiene una estructura, por lo que vamos insertando jugadores de la cantera”, agregó.

El conjunto verdolaga llega a este torneo luego de caer en la final del Clausura 2025 ante Plaza Amador, por lo que el nuevo campeonato representa una oportunidad de revancha deportiva.

Alianza FC debutará el domingo 18 de enero frente al Tauro FC, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:15 p.m.

¡𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗔𝗨𝗚𝗨𝗥𝗔𝗟! 🤩🗓



Así se jugará la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo 🏆⚽#NuestroFútbol pic.twitter.com/JACLrCJsy3 — LPF TIGO (@LPFpanama) January 12, 2026

Por su parte, el Club Atlético Independiente (CAI) inicia una nueva etapa bajo el mando de Roberto Rodríguez, quien apuesta por una reestructuración del plantel sin renunciar a la competitividad.

“Vamos a estar mostrando muchos jugadores de Liga Prom y Liga Juvenil. La plantilla está cerrada”, señaló Rodríguez, quien asumió el cargo desde el semestre pasado.

El técnico también subrayó el valor del trabajo formativo dentro del club. “Tenemos una buena cantera para alcanzar los objetivos y hacer mucho”.

Rodríguez condujo al CAI hasta las semifinales en el torneo anterior, instancia en la que fueron eliminados por Plaza Amador.

Los Vikingos debutarán el sábado 17 de enero ante Herrera FC, en el estadio Gustavo Posam, desde las 4:00 p.m.

En tanto, el San Francisco FC afronta el Clausura 2026 con un plantel reforzado y aspiraciones claras de sumar una nueva estrella.

Juan Walkers, preparador físico del equipo Monje, destacó el compromiso mostrado por el grupo.

“Armamos puntos claves para el torneo. El grupo ha tenido una buena disposición en los entrenamientos”, comentó Walkers, quien valoró el rendimiento mostrado en la pretemporada.

“En los partidos de preparación vimos muchas cosas positivas y otras en las que también debemos seguir trabajando”, añadió.

César Aguilar, director de Sporting San Miguelito; Francisco Castañeda, asistente de Plaza Amador; y Jhon Cagua, director de Universitario. Foto: Anel Asprilla

El técnico ecuatoriano John Cagua, entrenador del Universitario, resaltó el compromiso mostrado por su plantel en la pretemporada.

“El éxito se construye y es lo que estamos haciendo. Buscando una identidad. Esperemos tener un buen arranque y final”, señaló el estratega, quien regresa al país tras su buen paso por Potros del Este.

“La clasificación al Mundial es una muestra de la evolución que ha tenido el fútbol en el país”.

Universitario debutará el viernes 16 de enero ante Veraguas United, en el estadio Toco Castillo, a las 8:30 p.m.

Desde Plaza Amador, el asistente técnico Francisco Castañeda explicó el enfoque progresivo del equipo campeón.

“Tenemos una mezcla de jugadores juveniles, de Liga Prom y otros de experiencia. Tenemos muchos jóvenes con experiencia. Es una mezcla”, indicó, como parte del cuerpo técnico que lidera Mario Méndez.

Los Leones arrancan la campaña el próximo sábado 17 de enero, a las 8:30 p.m.

Trofeo de campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Foto: Anel Asprilla

Finalmente, César Aguilar, director técnico del Sporting San Miguelito, aseguró que su equipo está listo para competir tanto en el plano local como internacional.

“Vamos por más. Estamos preparados. Los refuerzos han tenido una buena adaptación. A la mayoría los conozco”, indicó Aguilar.

“Cummings se mantiene entrenando con nosotros y Calderón tiene ofertas de Guatemala. Estos casos están en procesos administrativos”.