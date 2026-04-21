Panamá, 21 de abril del 2026

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    CAI, Barcelona, Plaza y Costa del Este: campeones de Atevo Cup

    La Atevo Cup coronó a cinco campeones en una jornada de finales vibrantes, con protagonismo de academias y clubes destacados del fútbol juvenil panameño.

    Jaime Heilbron Ortega
    CAI, Barcelona, Plaza y Costa del Este: campeones de Atevo Cup
    El Club Atlético Independiente, el Barcelona Soccer School, el Plaza Amador y la Academia Costa del Este se coronaron campeones del Torneo Apertura de la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Este domingo, se coronaron los cinco campeones del Torneo Apertura de la Atevo Cup, en una jornada de cinco finales celebrada en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    El Club Atlético Independiente (Sub-8), el Barcelona Soccer School (Sub-10), el Plaza Amador (Sub-12 y Sub-14) y la Academia Costa del Este (Sub-16) se quedaron con todos los honores del primer torneo del año.

    El primer campeón en definirse fue el de la categoría Sub-8, con el enfrentamiento entre el Club Atlético Independiente y el Club Internacional de Fútbol de Panamá. Tras un emocionante empate, con goles de Félix Piñango para el CAI y Tomás López para el Inter, el CAI se impuso por 4-3 en la tanda de penales.

    En la final Sub-10, el Barcelona Soccer School venció al CAI también desde los penales (3-2), tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario. Kerim Guerrero e Isaac Guevara marcaron doblete para el Barcelona, mientras que Jeankier Mosquera, Azel Mendoza y Gabriel Castillero anotaron para el CAI.

    El tercer campeón vino de la categoría Sub-12 y significó el primer título del día para el Plaza Amador, que derrotó 2-1 a la Academia Costa del Este. Luis Medrano y Jheremy Duarte anotaron para el Plaza, mientras que Isaac Salazardescontó para Costa del Este.

    La final Sub-14 fue una contundente victoria del Plaza Amador por 3-0 sobre la Academia New West. Nicolás Suárez, Jahel Phillips y Tomás Fernández marcaron los goles del encuentro.

    El último campeón en definirse fue el de la categoría Sub-16, con el triunfo 4-1 de la Academia Costa del Este sobre la Academia Brunet Hay. Vladimir Torres, Ignacio Guardiola, Felipe Prado y Didier Zárate anotaron para Costa del Este, mientras que Abdiel Solís lo hizo para Brunet Hay.

    La Atevo Cup volverá a mediados de año con el Torneo Clausura, que se disputará entre los meses de junio y agosto.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

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