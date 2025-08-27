Panamá, 27 de agosto del 2025

    Fútbol

    CAI de La Chorrera se despide de la Copa Centroamericana con goleada en Cartago

    Guillermo Pineda G.
    Johan Venegas firmó un doblete ante el CAI de La Chorrera. Cortesía

    El sueño del Club Atlético Independiente de La Chorrera en la Copa Centroamericana 2025 llegó a su fin.

    CAI cayó 4-0 ante el Cartaginés en el Estadio Fello Meza y quedó eliminado en la fase de grupos, luego de un cierre que expuso nuevamente las debilidades defensivas del conjunto dirigido por Franklin Narváez.

    El planteamiento conservador del estratega nunca encontró equilibrio frente a un Cartaginés que salió decidido a jugarse la vida.

    La zaga del CAI repitió los errores de concentración que ya habían costado caro en la derrota de la primera jornada frente al Motagua en Honduras, y esta vez Johan Venegas se encargó de convertirlos en sentencia.

    El delantero costarricense volvió a ser verdugo de los chorreranos, tal como ocurrió en 2019 cuando les marcó cuatro goles en la llave de octavos de final de la Liga Concacaf con Saprissa.

    En Cartago, Venegas firmó un doblete y llegó a seis tantos contra el CAI en competiciones de Concacaf.

    Marco Ureña y Douglas López completaron la goleada que dejó sin opciones a los panameños.

    Narváez buscó reacción en el complemento con variantes ofensivas como Moisés Yau y Ángel Caicedo, pero la historia ya estaba escrita. El Cartaginés aprovechó los espacios y fue contundente, asegurando con esta victoria su boleto a los cuartos de final como segundo del Grupo C, con siete puntos.

    En paralelo, en Tibás, el Saprissa no pasó del 0-0 contra Motagua. El resultado selló la clasificación de los hondureños como líderes del grupo con ocho puntos, la de los brumosos como escoltas, y la eliminación tanto del CAI como del propio Saprissa.

