CAI-Plaza Amador, una serie abierta rumbo a la final del Clausura

Después un vibrante empate 2-2 en el partido de ida, el Club Atlético Independiente (CAI) y Plaza Amador definirán este sábado 22 de noviembre, en el estadio COS Sports Plaza, al primer finalista del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La serie llega completamente abierta luego del intenso duelo disputado el pasado 15 de noviembre en el estadio Agustín Muquita Sánchez, donde el CAI dejó escapar una ventaja de dos goles y Plaza Amador logró una remontada agónica para mantener viva su aspiración de llegar a la final.

Los Vikingos habían golpeado primero con los goles de Luis García (15’) y Víctor Ávila (45+3’), mostrando solidez y control en la primera mitad. Sin embargo, los dirigidos por Roberto Rodríguez no pudieron sostener la ventaja y pagaron caro dos errores defensivos.

“La eliminatoria sigue abierta. Sabemos que estábamos sufriendo, pero nos apegamos a lo que sabemos jugar, y eso resultó. Dos errores nos costaron el empate”, señaló Rodríguez tras el encuentro, dejando claro que el equipo debe corregir para la vuelta.

Plaza Amador, por su parte, actual campeón, reaccionó en la segunda parte con determinación. Yoameth Murillo (68’) descontó para los Leones y, ya en tiempo de reposición, Joseph Jones (90’) silenció La Chorrera al empatar con un certero cabezazo.

El técnico placino, Mario Méndez, reconoció las fallas, pero valoró la reacción del grupo. “El primer gol fue un descuido en la pelota parada. En este tipo de partidos no puedes regalar opciones. En el segundo gol, no podemos quedarnos tan abiertos atrás. Los cambios funcionaron”.

Con el 2-2, ninguno de los dos equipos llega con ventaja a la vuelta, lo que promete un choque intenso, estratégico y de alta tensión en el COS Sports Plaza, donde ambos buscarán el boleto a la gran final del Clausura.

En la otra llave semifinal, San Francisco y Alianza también preparan su duelo de vuelta para definir al segundo finalista del torneo.