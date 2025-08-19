CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se juega una final para el CAI de La Chorrera. Los vikingos buscan hacerse fuerte en el Rommel Fernández, pero enfrente tendrá al Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera, con su hinchada lista para hacerse sentir.

Te llevamos el minuto a minuto de este choque determinante de la Copa Centroamericana:

Probable alineación del Deportivo Saprissa: Esteban Alvarado en portería. Defensa con Kenay Myrie, Kendall Waston, Pablo Arboine y Joseph Mora. El panameño Fidel Escobar en la mitad del campo junto a Jefferson Brenes y Mauricio Villalobos. En ataque Gerson Torres, Ariel Rodríguez y el colonense Gustavo Herrera.

El Deportivo Saprissa modificó su lugar de entrenamiento. En principio sería en Ciudad del Saber pero terminó trabajando esta mañana en el COS Sports Plaza.

Franklin Narvaez: “Todo partido se va desarrolando y muchas veces se toman decisiones. tenemos claro que hay que manejar nuestro destino en la Copa. No hay espacio para más, no podemos salir a perder y hay que seguir un equipo dinámico y contundencia”. Franklin Narvaez: “El estado anímico está por encima del 100%. Jugar con un equipo grande y poder demostrar que estamos haciendo las cosas bien. El partido más importante del año.”.

Franklin Narvaez: "No soy un técnico de moda. No importa como inicias sino como terminas. Tenemos una plantilla que nos hace enfocarnos en un torneo. Hay ajustes que deben venir en la tabla, pero ahora estamos enfocados en este torneo. Una vez logremos el objetivo que es clasificar nos concentramos en la LPF". Franklin Narvaez, DT del @CAIPanama, en la previa del duelo por Copa Centroamericana ante el @SaprissaOficial en el Rommel Fernández



Video: Guillermo Pinedahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/2jLw2IDrIc — La Prensa Panamá (@prensacom) August 19, 2025

Franklin Narvaez: “Panamá ha ido creciendo en materia de fútbol. Eramos un país de baloncesto y béisbol. El que reconoce y valora las ligas sabe que Costa Rica es un país importante. Nosotros sabemos lo que es y valoramos que vayan muchos panameños a Costa Rica”.

Franklin Narvaez: “Sacaremos el partido adelante en los detalles. Estamos disfrutando de esto y nos enfocamos en este partido y no tanto en nuestra liga. Tenemos cosas que hacer mañana”.

Nárvaez: “Vi el partido contra Cartaginés. Destaco la estatura y experiencia de Kendall Waston. Sé que el capitán es baja para mañana”.

Franklin Narvaez: “Es una final y dependemos de nosotros. Queremos seguir en el torneo con vida y con posibilidad de depender de nosotros. Es un rival importante de la región”.