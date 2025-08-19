CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
Se juega una final para el CAI de La Chorrera. Los vikingos buscan hacerse fuerte en el Rommel Fernández, pero enfrente tendrá al Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera, con su hinchada lista para hacerse sentir.
Te llevamos el minuto a minuto de este choque determinante de la Copa Centroamericana:
Reporta Concacaf que el panameño Abraham Altamirano, con apenas 17 años y 2 meses, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la Copa Centroamericana en el triunfo del CAI sobre Verdes de Belice. Altamirano superó al costarricense Andy Rojas (CS Herediano), quien había anotado ante Comunicaciones FC el 30 de agosto de 2023 con 17 años, 8 meses y 25 días.
Probable alineación del Deportivo Saprissa:
Esteban Alvarado en portería. Defensa con Kenay Myrie, Kendall Waston, Pablo Arboine y Joseph Mora. El panameño Fidel Escobar en la mitad del campo junto a Jefferson Brenes y Mauricio Villalobos. En ataque Gerson Torres, Ariel Rodríguez y el colonense Gustavo Herrera.
El Deportivo Saprissa modificó su lugar de entrenamiento. En principio sería en Ciudad del Saber pero terminó trabajando esta mañana en el COS Sports Plaza.
Franklin Narvaez: “Todo partido se va desarrolando y muchas veces se toman decisiones. tenemos claro que hay que manejar nuestro destino en la Copa. No hay espacio para más, no podemos salir a perder y hay que seguir un equipo dinámico y contundencia”.
Franklin Narvaez: “El estado anímico está por encima del 100%. Jugar con un equipo grande y poder demostrar que estamos haciendo las cosas bien. El partido más importante del año.”.
Franklin Narvaez: “No soy un técnico de moda. No importa como inicias sino como terminas. Tenemos una plantilla que nos hace enfocarnos en un torneo. Hay ajustes que deben venir en la tabla, pero ahora estamos enfocados en este torneo. Una vez logremos el objetivo que es clasificar nos concentramos en la LPF”.
Franklin Narvaez, DT del @CAIPanama, en la previa del duelo por Copa Centroamericana ante el @SaprissaOficial en el Rommel Fernández— La Prensa Panamá (@prensacom) August 19, 2025
