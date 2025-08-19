Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto

    Guillermo Pineda G.
    19 ago 2025 - 05:32 PM
    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
    Foto: LP/Alexander Arosemena

    Se juega una final para el CAI de La Chorrera. Los vikingos buscan hacerse fuerte en el Rommel Fernández, pero enfrente tendrá al Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera, con su hinchada lista para hacerse sentir.

    Te llevamos el minuto a minuto de este choque determinante de la Copa Centroamericana:

    Reporta Concacaf que el panameño Abraham Altamirano, con apenas 17 años y 2 meses, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la Copa Centroamericana en el triunfo del CAI sobre Verdes de Belice. Altamirano superó al costarricense Andy Rojas (CS Herediano), quien había anotado ante Comunicaciones FC el 30 de agosto de 2023 con 17 años, 8 meses y 25 días.

    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
    Abraham Altamirano abraza a un compañero tras estrenarse como goleador del CAI. LP/Anel Asprilla

    Probable alineación del Deportivo Saprissa:

    Esteban Alvarado en portería. Defensa con Kenay Myrie, Kendall Waston, Pablo Arboine y Joseph Mora. El panameño Fidel Escobar en la mitad del campo junto a Jefferson Brenes y Mauricio Villalobos. En ataque Gerson Torres, Ariel Rodríguez y el colonense Gustavo Herrera.

    El Deportivo Saprissa modificó su lugar de entrenamiento. En principio sería en Ciudad del Saber pero terminó trabajando esta mañana en el COS Sports Plaza.

    Franklin Narvaez: “Todo partido se va desarrolando y muchas veces se toman decisiones. tenemos claro que hay que manejar nuestro destino en la Copa. No hay espacio para más, no podemos salir a perder y hay que seguir un equipo dinámico y contundencia”.

    Franklin Narvaez: “El estado anímico está por encima del 100%. Jugar con un equipo grande y poder demostrar que estamos haciendo las cosas bien. El partido más importante del año.”.

    Franklin Narvaez: “No soy un técnico de moda. No importa como inicias sino como terminas. Tenemos una plantilla que nos hace enfocarnos en un torneo. Hay ajustes que deben venir en la tabla, pero ahora estamos enfocados en este torneo. Una vez logremos el objetivo que es clasificar nos concentramos en la LPF”.

    Franklin Narvaez: “Panamá ha ido creciendo en materia de fútbol. Eramos un país de baloncesto y béisbol. El que reconoce y valora las ligas sabe que Costa Rica es un país importante. Nosotros sabemos lo que es y valoramos que vayan muchos panameños a Costa Rica”.

    Franklin Narvaez: “Sacaremos el partido adelante en los detalles. Estamos disfrutando de esto y nos enfocamos en este partido y no tanto en nuestra liga. Tenemos cosas que hacer mañana”.

    “Estamos en casa y vamos a proponer el partido”, comenta Sergio Ramírez, capitán del CAI de La Chorrera.

    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
    Franklin Nárvaez y Sergio Ramírez hablaron en la conferencia del CAI de La Chorrera. LP/Guillermo Pineda

    Nárvaez: “Vi el partido contra Cartaginés. Destaco la estatura y experiencia de Kendall Waston. Sé que el capitán es baja para mañana”.

    Franklin Narvaez: “Es una final y dependemos de nosotros. Queremos seguir en el torneo con vida y con posibilidad de depender de nosotros. Es un rival importante de la región”.

    Arranca la conferencia de prensa del CAI de La Chorrera en el estadio Rommel Fernández.

    El Deportivo Saprissa llegó este lunes al Aeropuerto de Tocumen. En la expedición vinieron los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera.

    (Imágenes cortesía de Bitácora Deportiva)

    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
    El defensor Fidel Escobar. Cortesía
    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
    Paulo César Wanchope, DT del Saprissa. Cortesía
    CAI vs. Saprissa: Conferencia de prensa, alineaciones probables y minuto a minuto
    Futbolistas del Saprissa serán acompañados por más de mil aficionados en el Rommel Fernández. Cortesía

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: CAI (Club Atlético Independiente)Fútbol

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más