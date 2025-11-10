Panamá, 10 de noviembre del 2025

    CAI vs. Sporting San Miguelito: duelo clave por los playoffs del Clausura

    EFE
    El CAI cerró la temporada regular con 13 de los últimos 15 puntos posibles. Cortesía

    El Club Atlético Independiente (CAI), segundo de la Conferencia Oeste, y el Sporting San Miguelito (SSM), tercero del Este, se medirán este martes en el estadio Agustín Muquita Sánchez por uno de los dos últimos cupos que otorga la liguilla de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para las semifinales del torneo clausura 2025.

    El CAI, que acumula 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas, se enfrentará al SSM, que cerró con 6 juegos ganados, 7 empates y 3 perdidos, para disputar el boleto a la “Gran Final” contra el campeón Plaza Amador, que clasificó directamente a las semifinales como líder del Este con 36 puntos.

    El CAI se clasificó al derrotar este fin de semana por 0-2 al Atlético Nacional, quinto en el Oeste con 17 unidades, mientras que Universitario también accedió al empatar 1-1 con Herrera, favorecido en parte por la derrotas del Veraguas United y el Atlético Nacional.

    Universitario, tercero en el Oeste con 19 puntos, 5 victorias, 3 empates y 5 perdidos, se medirá como visitante el próximo miércoles en la otra llave de la liguilla al Alianza, segundo del Este con 8 juegos ganados, 4 empates y 4 derrotas, para buscar el segundo boleto a los playoffs y medirse al San Francisco que este sábado clasificó de manera directa al liderar su Conferencia con 25 puntos.

    Los playoffs se juegan con un partido único, mientras que las semifinales, programadas para disputarse el 15 y 16 de noviembre, se desarrollan con enfrentamientos de ida y vuelta.

    La Gran Final está organizada para celebrarse el próximo 29 de noviembre.

