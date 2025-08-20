CAI y Saprissa se enfrentan en duelo decisivo de la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Club Atlético Independiente de La Chorrera y el Deportivo Saprissa prometen este miércoles el plato fuerte de la semana en la Copa Centroamericana.

En el estadio Rommel Fernández, los vikingos buscan seguir con vida, mientras que el “Monstruo Morado”, con los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera en el posible once quiere asegurar su boleto a los cuartos de final de la competición.

El CAI presentará un probable once con Jefferson Sánchez en portería; defensa de Marlon Ávila, Sergio Ramírez, Orman Davis y Jair Modelo; en la mitad de campo Héctor Hurtado y el capitán Rafael Águila; mientras que Keny Bonilla, Ángel Valverde y Víctor Ávila jugarán detrás del juvenil delantero Abraham Altamirano, quien se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la Copa Centroamericana, con apenas 17 años y 2 meses, superando a Andy Rojas (CS Herediano, 17 años y 8 meses). En el banco estarán Ángel Caicedo, Luis Fields y Moisés Yau, tras recibir descanso en el empate 3-3 ante Atlético Nacional.

El Saprissa, que ha enfrentado a clubes panameños en diez ocasiones con récord de seis victorias, dos empates y dos derrotas, saldrá con Esteban Alvarado en portería; defensa de Kenay Myrie, Kendall Waston, Pablo Arboine y Joseph Mora; mediocampo con Fidel Escobar, Jefferson Brenes y Mauricio Villalobos; y en ataque Gerson Torres, Ariel Rodríguez y Gustavo Herrera. El equipo costarricense modificó su entrenamiento y se ejercitó esta martes en el COS Sports Plaza, tras llegar el lunes al Aeropuerto de Tocumen.

El CAI y Saprissa se enfrentan por tercera vez en competiciones internacionales y por primera en la Copa Centroamericana. Los antecedentes datan de la Liga Concacaf 2019, donde los ticos se impusieron en ambos partidos de cuartos de final rumbo al título.

En la previa, los entrenadores enfatizan la importancia del encuentro. Franklin Narváez afirmó: “Es una final y dependemos de nosotros. Queremos seguir en el torneo con vida y demostrar que estamos haciendo las cosas bien”.

Por su parte, Fidel Escobar y Paulo César Wanchope resaltaron la necesidad de mantener la constancia, la disciplina táctica y de estar atentos a la movilidad de Altamirano, un jugador que consideran con mucho talento y gol.