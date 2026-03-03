CAI y Unión Coclé lideran el Oeste del Clausura 2026 tras siete jornadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Vikingos y los coclesanos acumulan 13 puntos, la mayor cantidad en lo que va del certamen.

Concluida la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, la lucha por el liderato en ambas conferencias se intensifica en la segunda velada de los duelos interligas.

En la Conferencia Oeste, el Club Atlético Independiente y el Unión Coclé comparten la cima con 13 puntos. Sin embargo, los Vikingos se mantienen primeros gracias a una mejor diferencia de goles (+8), mientras que los coclesanos registran +4.

Unión Coclé continúa siendo la revelación del 2026 al conservar su invicto tras vencer el viernes 27 de febrero 3-1 al Tauro en el estadio Rommel Fernández. Por su parte, el CAI igualó 1-1 el domingo 1 de marzo frente al Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza.

Con estos resultados, Tauro y Sporting, con un partido menos, suman 9 puntos y se ubican en la mitad de la tabla de la Conferencia Este.

Conferencia Este: Alianza y Umecit al frente

En el Este, el Alianza y el Umecit comandan la tabla con 10 unidades.

El equipo dirigido por Jair Palacios dejó escapar tres puntos tras empatar 3-3 el lunes 2 de marzo ante el San Francisco en el Rommel Fernández, luego de haber estado arriba por dos goles.

Mientras tanto, Umecit consiguió su primera victoria desde la segunda jornada al superar 3-0 a Universitario el sábado 28 de febrero en el COS Sports Plaza.

Alianza lidera la conferencia por mejor diferencia de goles (+2), seguido muy de cerca por Umecit (+1).

Los Monjes y Universitario quedaron con 7 puntos para ubicarse en el quinto y cuarto puesto del Oeste, respectivamente.

Otros resultados destacados

El actual bicampeón, el CD Plaza Amador, rescató un punto como visitante al empatar 1-1 frente al Veraguas United, en el estadio Toco Castillo.

Finalmente, el Herrera FC celebró su primera victoria del torneo al superar 2-1 al Árabe Unido en el estadio Gustavo Posam.

Los Leones acumulan cuatro jornadas sin perder y quedaron con 8 puntos, mientras que Árabe Unido está en el sótano del Este con 7.

En tanto, en el Oeste, Veraguas es tercero con 8 puntos y Herrera llegó a cinco unidades, para quedar en el sexto puesto.