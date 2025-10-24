CAI y Veraguas United se juegan más que tres puntos

Exclusivo Suscriptores

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega con un encuentro que promete emociones, pero bajo un contexto inesperado cuando este domingo 26 de octubre entre Club Atlético Independiente (CAI) y Veraguas United.

Tras la resolución de la Comisión de Competencia de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), que falló a favor del CAI por la alineación indebida de Veraguas United en la jornada 4, los tres puntos de aquel encuentro se sumaron al conjunto Vikingo, modificando la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste y dejando a Veraguas United fuera de la zona de clasificación.

Con este ajuste, San Francisco y CD Universitario lideran la Conferencia Oeste con 18 puntos, mientras el CAI queda en la tercera casilla con 16 unidades y, de manera sorpresiva, Veraguas United cayó al cuarto puesto con 15, fuera de los puestos de playoff.

Con este panorama, el conjunto veragüense está obligado a sumar en la fecha 14 si desea mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase. Este nuevo escenario agrega una dosis extra de tensión al enfrentamiento directo entre ambos equipos.

En los otros dos encuentros de la Conferencia Oeste, San Francisco se mide el viernes 24 de octubre ante Herrera FC, en el estadio Agustín Muquita Sánchez, a partir de las 8:30 p.m. Mientras tanto, el domingo 26 de octubre, Atlético Nacional recibirá la visita de CD Universitario en el estadio San Cristóbal, desde las 4:00 p.m.

Conferencia Este: la lucha por los ‘playoff’ sigue intensa

En la Conferencia Este, Plaza Amador ya aseguró su clasificación a las semifinales tras una sólida campaña que lo mantiene con 32 puntos, producto de 10 victorias, 2 empates y solo 1 derrota. Sin embargo, la pelea por los playoff continúa abierta y promete definiciones vibrantes en los encuentros de esta jornada.

Alianza FC (22 puntos), Sporting SM (20), Umecit FC (20) y Árabe Unido (17) se mantienen en disputa por las dos plazas restantes.

El partido del sábado entre CD Plaza Amador y Alianza FC, en el COS Sports Plaza (8:15 p.m.), será clave para afianzar el liderato de los Leones, mientras que los duelos entre Sporting San Miguelito y Árabe Unido (sábado, estadio Los Andes, 6:00 p.m.) y el del lunes 27 de octubre, cuando Umecit FC enfrente a Tauro FC (COS Sports Plaza, 8:30 p.m.), podrían definir el rumbo final de la clasificación.

Con esta jornada, la LPF entra en su tramo decisivo y cada punto será crucial para definir los equipos que avanzarán a la siguiente fase, en una fecha que promete grandes emociones y posibles movimientos en la tabla de posiciones.