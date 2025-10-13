Panamá, 13 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    MLB

    Cal Raleigh y los Marineros dan un paso al frente en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

    EFE
    Cal Raleigh anota tras conectar un jonrón en la sexta entrada durante el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

    Cal Raleigh disparó un cuadrangular y Jorge Polanco remolcó dos carreras este domingo para allanar la victoria de los Marineros de Seattle por 1-3 sobre los Azulejos de Toronto en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

    Los Marineros (1-0) silenciaron el Rogers Centre de Toronto, la casa de los Azulejos, al dominar el primer duelo de la serie al mejor de siete que nadie esperaba cuando comenzó la temporada.

    Los Azulejos inclinaron la balanza en la primera entrada, cuando George Springer capturó el primer lanzamiento en el partido de Bryce Miller y despachó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo.

    Kevin Gausman lanzó los primeros 5.2 episodios sin permitir libertades, hasta que dejó un Splitter en la zona baja de strike, que Raleigh logró conectar para dejar todo igual.

    En la sexta entrada Polanco pegó indiscutible de Brendon Little al bosque izquierdo y llevó a la registradora a su compatriota Julio Rodríguez.

    Los visitantes pusieron la guinda en la octava entrada cuando el cubano Randy Arozarena anotó por indiscutible de Polanco.

    El jardinero izquierdo Randy Arozarena, el jardinero central Julio Rodríguez y el jardinero derecho Víctor Robles celebran tras ganar el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

    El derecho Miller (1-0) trabajó durante seis capítulos en los que permitió apenas dos imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres bateadores.

    Luego de Miller, se subieron al montículo por los Marineros Gabe Speier, Matt Brash y el mexicano Andrés Muñoz (2), quien retiró a los últimos tres bateadores del partido para acreditarse su segundo salvamento de esta postemporada.

    Gausman (1-1) cargó con la derrota, luego de permitir dos anotaciones en 5.2 entradas, en las que ponchó a cinco rivales.

    El segundo juego de la serie se producirá este lunes de nuevo Toronto.

    EFE

    Agencia de noticias


