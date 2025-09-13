Exclusivo Suscriptores

Cuando algún aficionado piensa en el poder de batear cuadrangulares esta temporada, piensa en el último de los que ha demostrado una fuerza superior. Piensa que quizá porque “El Juez” Aaron Judge logró 62 batazos de vuelta completa en 2022, 37 en 2023 y 58 en 2024, es el máximo bateador de cuadrangulares en las mayores. No se puede negar ni por un segundo, que Aaron Judge, ha sido el rey de los cuadrangulares hasta la temporada 2024.

Sin embargo, como dicen todos los que tienen experiencia en los diferentes aspectos de la vida, con el pasar de los años las cosas cambian y salen nuevos líderes en los diferentes campos. Esto se debe a la evolución del ser humano, a nuevas técnicas que se desarrollan, etc.

En esta oportunidad escribiremos sobre Cal Raleigh, el receptor de los Seattle Mariners y nuevo líder en cuadrangulares de la Liga Americana con 47, mientras que Aaron Judge tiene 40. Muchas cosas pueden suceder antes del final de la temporada. Si ambos, Judge y Raleigh, mantienen el mismo ritmo de bateo, pareciera que Raleigh dominará, pero podría ser que Judge acelere, alcance y lo supere; para esto Raleigh debe reducir el ritmo.

Veamos quién es Cal Raleigh. Hijo de Todd y Stephanie Raleigh, de Cullowhee, Carolina del Norte. Cal también nació en Cullowhee y, como niño y adolescente, jugó béisbol en la escuela secundaria, estimulado por su padre y varios familiares que llegaron a jugar el deporte en forma profesional.

Cal Raleigh, siendo receptor, admiró desde muy joven a Jason Varitek y a su equipo, los Medias Rojas de Boston. Me complace decir que esta nueva estrella del béisbol de las Grandes Ligas es graduado en Finanzas de la Florida State University, escuela donde yo cursé un par de semestres.

Nuestro héroe de hoy tuvo una exitosa carrera como jugador/estudiante, dividiendo sus estudios entre Clemson University en Carolina del Sur y FSU en Tallahassee, Florida. En esta última, bateó para .326, con 13 cuadrangulares y 54 carreras impulsadas en solamente 62 juegos.

Eventualmente, en 2018, Cal Raleigh fue seleccionado en el “draft” por los Seattle Mariners, con quienes firmó, recibiendo un bono por firma de $854,000.00. Inmediatamente inició su carrera como pelotero profesional, demostrando a todos los niveles de las sucursales de los Marineros que tenía la madera para triunfar.

El 11 de julio de 2021 debutó en las mayores jugando su posición de receptor contra los Angelinos de Los Ángeles. Su primer año terminó muy por debajo de sus habilidades, bateando solo para .180, con 2 vuelacercas y 12 carreras impulsadas.

Los Marineros estaban sorprendidos, pues un hombre de 6’2” y 235 libras, con un historial tan bueno de universidad y ligas menores, receptor y ambidextro, no podía fallar, así que optaron por dejarlo en el róster. Los resultados no se hicieron esperar y, ya en 2023, logró conectar 30 cuadrangulares con 75 impulsadas, y en 2024 pudo llegar a 34 cuadrangulares con 100 impulsadas. Este año 2025, al 19 de agosto, cuando aún falta un mes y un par de semanas para terminar la temporada, Raleigh ya ha logrado conectar 47 vuelacercas con 102 carreras impulsadas.

El 25 de marzo de 2025, los Mariners decidieron asegurarse los servicios de este valioso pelotero, firmando una extensión de contrato por $105 millones y siete años.

Al final de junio de 2025, Raleigh ya había logrado 33 batazos de vuelta entera, algo que solo lograron Sammy Sosa y Ken Griffey Jr.

Este año, Cal aceptó participar en el Home Run Derby, para ganarlo, utilizando a su padre, Todd Raleigh, como lanzador y a su hermano Todd Jr. como receptor.

Creo que estos extraordinarios peloteros, bateadores con una fuerza fuera de lo común, están haciendo historia. La ventaja de Raleigh sobre Judge de 7 cuadrangulares es importante, pero cualquier cosa puede pasar. Amanecerá y veremos.