Panamá, 24 de abril del 2026

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    Juegos Suramericanos 2026

    Panamá conquista oro en esgrima con Caleb Caldito Chan

    El esgrimista panameño logró la quinta presea dorada de Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

    Humberto Cornejo
    Panamá conquista oro en esgrima con Caleb Caldito Chan
    Caleb Caldito Chan en su combate contra el chileno Andrés Grageda. Cortesía/COP

    El esgrimista Caleb Caldito Chan derrotó este jueves 15-8 al chileno Andrés Grageda en la final de la prueba de Espada Individual de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, para obtener la quinta presea dorada de Panamá.

    En su camino en este certamen, el istmeño superó al boliviano Daniel Gálvez (5-4), al paraguayo Alejandro Acosta (5-2), al argentino Genaro Ivars (5-4), al colombiano Nicolás Guevara (15-11), al venezolano Diego Del Moral (15-11) y, en la final, a Grageda.

    Panamá conquista oro en esgrima con Caleb Caldito Chan
    Caleb Caldito Chan celebra la medalla de oro. Foto: Cortesía/COP

    Esta es la quinta presea dorada panameña en esta justa, luego de Norman Simmons (Boxeo), Flag Football femenino, Yumaira Russell (lucha) y Aisha Williams (lucha).

    Panamá conquista oro en esgrima con Caleb Caldito Chan
    Manuel Morales muestra su medalla de bronce en Karate. Foto: Cortesía/COP

    Por su parte, Manuel Morales Mejía ganó bronce en karate, en Kata Individual Masculina.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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