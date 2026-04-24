Panamá conquista oro en esgrima con Caleb Caldito Chan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El esgrimista panameño logró la quinta presea dorada de Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

El esgrimista Caleb Caldito Chan derrotó este jueves 15-8 al chileno Andrés Grageda en la final de la prueba de Espada Individual de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, para obtener la quinta presea dorada de Panamá.

En su camino en este certamen, el istmeño superó al boliviano Daniel Gálvez (5-4), al paraguayo Alejandro Acosta (5-2), al argentino Genaro Ivars (5-4), al colombiano Nicolás Guevara (15-11), al venezolano Diego Del Moral (15-11) y, en la final, a Grageda.

Caleb Caldito Chan celebra la medalla de oro. Foto: Cortesía/COP

Esta es la quinta presea dorada panameña en esta justa, luego de Norman Simmons (Boxeo), Flag Football femenino, Yumaira Russell (lucha) y Aisha Williams (lucha).

Manuel Morales muestra su medalla de bronce en Karate. Foto: Cortesía/COP

Por su parte, Manuel Morales Mejía ganó bronce en karate, en Kata Individual Masculina.