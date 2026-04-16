Panamá, 16 de abril del 2026

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    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Camavinga pide perdón: ‘Asumo la responsabilidad de mi parte’

    Eduardo Camavinga, mediocampista francés del Real Madrid, se disculpó un día después de ser expulsado en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Munich.

    EFE
    Camavinga pide perdón: ‘Asumo la responsabilidad de mi parte’
    Eduardo Camavinga es amonestado contra el Bayern Munich. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

    El internacional francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, pidió perdón este jueves a sus aficionados y a sus compañeros por la tarjeta roja que vio ante el Bayern Múnich que dejó a su equipo con un hombre menos en el momento más importante del choque de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

    “Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre”, escribió en sus redes sociales.

    Camavinga pide perdón: ‘Asumo la responsabilidad de mi parte’
    Tomada de Instagram: @camavinga.

    Camavinga saltó al terreno de juego del Allianz Arena en el minuto 62 por Brahim Díaz cuando el Real Madrid ganaba 2-3 y tenía empatada la eliminatoria tras el 1-2 de la ida que consiguió el Bayern en el Santiago Bernabeú.

    En el minuto 78 vio su primera cartulina amarilla y en el 86, la segunda tras cometer una falta sobre Harry Kane. A continuación, desplazó el balón con los pies antes de recogerlo con las manos y el árbitro Slavko Vincic volvió a amonestarlo.

    Camavinga pide perdón: ‘Asumo la responsabilidad de mi parte’
    Eduardo Camavinga deja el terreno de juego tras ser expulsado ante el Bayern Munich. EFE/EPA/RONALD WITTEK

    Tres minutos después, con un hombre menos, el Real Madrid encajó el 3-3 con un tanto de Luis Díaz, que precedió al 4-3 definitivo, obra de Michael Olise en el minuto 94.

    EFE

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