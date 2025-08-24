Panamá, 24 de agosto del 2025

    Solidaridad

    Caminata Familiar Susie Thayer volvió a mover a miles en la lucha contra el cáncer

    Guillermo Pineda G.
    Panamá vivió este domingo una jornada llena de solidaridad y emociones con la XXVI Caminata Familiar Susie Thayer, organizada por Fundacáncer bajo el lema “¿Y tú, por quién caminas?”.

    Desde muy temprano, familias, sobrevivientes, amigos y voluntarios se reunieron en la Cinta Costera y en otras siete sedes del interior del país para unirse en un mismo propósito: apoyar a quienes enfrentan la lucha contra el cáncer.

    La salida oficial fue a las 7:00 a.m. desde los estacionamientos del hotel Miramar, donde un mar de camisetas blancas y rosadas se convirtió en símbolo de esperanza.

    Cada paso estuvo acompañado de sonrisas, abrazos y también lágrimas, porque detrás de cada participante había una historia: un familiar, un amigo o un paciente que inspira a no rendirse.

    Este año, la recaudación será destinada a la compra de un ultrasonido para fortalecer el Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Nacional (ION). Un equipo que permitirá diagnósticos más rápidos y precisos para miles de pacientes, en un país donde, de acuerdo con la Caja de Seguro Social, se diagnostican 14 casos de cáncer al día y 7 personas fallecen por esta causa.

    El mensaje que dejó la caminata fue claro: la detección temprana y el acceso a mejores tratamientos pueden salvar vidas. El ION atiende actualmente entre 14,000 y 16,000 pacientes al año y realiza más de 3,000 cirugías, cifras que muestran la magnitud de la atención y la necesidad de continuar fortaleciendo sus servicios.

    Con cada edición, la Caminata Familiar Susie Thayer reafirma su lugar como una de las movilizaciones solidarias más importantes del país, uniendo a comunidades enteras con la convicción de que juntos, se puede transformar la realidad del cáncer en Panamá.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

