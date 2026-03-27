Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nataly Delgado realizará este sábado 28 de marzo su segunda defensa del cetro supermosca de la AMB, en un combate que revive un duelo pospuesto por el cierre del espacio aéreo venezolano en el mes de diciembre.

La boxeadora panameña Nataly Delgado subirá al ring este sábado 28 de marzo para enfrentar a la venezolana Yoselin Fernández, en la que será la segunda defensa de su título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría supermosca.

El combate se disputará en el Centro de Convenciones Crowne Plaza de Managua, Nicaragua.

Delgado, de 31 años, llega a este compromiso con récord profesional de 19 victorias, 7 derrotas y 2 empates, con 5 nocauts. La veragüense atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, luego de haberse coronado campeona interina en julio de 2025 al vencer a Maribel Ramírez en el Centro Tierra de Campeones Atheyna Bylon, en la Cinta Costera.

Posteriormente, la panameña realizó su primera defensa en diciembre pasado, cuando superó a Arlenn Lisset Sánchez Aguirre en su natal Santiago de Veraguas, en una cartelera que le permitió presentarse ante su público y consolidar su condición de monarca regional.

Nataly Delgado viene de ganar en Santiago de Veraguas. LP/Guillermo Pineda

Su rival de turno, Yoselin Fernández, de 27 años, cuenta con foja de 16 triunfos y 7 derrotas, con 9 nocauts, y representa una amenaza por su poder de pegada. El enfrentamiento entre ambas tiene un antecedente inmediato, ya que originalmente estaba programado para el 6 de diciembre en Santiago. Sin embargo, el cierre del espacio aéreo venezolano impidió el viaje de Fernández y obligó a modificar la cartelera, dejando pendiente este cruce que finalmente se concretará en territorio nicaragüense.

En el pesaje oficial realizado este viernes, Delgado registró 114.6 libras, mientras que Fernández marcó 113 libras exactas, ambas dentro del límite de la división.

“Me siento como pez en el agua. Motivada por estar en Nicaragua realizando una segunda defensa de mi corona. Me alegra mucho que tendré la oportunidad de mostrarme ante el público nicaragüense, a lucir mis capacidades y enseñarles por qué soy campeona”, expresó Delgado durante la conferencia de prensa previa al combate.

Cortesía

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La campeona también dejó claro que no subestima a su rival.

“Yoselin viene por mi título, pero tendrá que trabajar duro para quitármelo. Este título me ha costado mucho y no dejaré que me lo quiten fácilmente”, afirmó. “Con Fernández tenemos una cuenta pendiente para este sábado”.

La pelea contará con una terna nicaragüense. El árbitro será Ramón González, mientras que los jueces designados son César Berrios, Jacinto Obregón y Silvio Ortiz, según informó la AMB.

La velada será transmitida para Panamá a través de la señal de COS (15/1371 HD de Tigo).