Panamá, 29 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Campeonato de Béisbol Mayor 2026: reportan traumatismo craneoencefálico tras incidente violento

    Uno de los afectados sufrió un traumatismo craneoencefálico con herida en la cabeza, producto de una agresión con un objeto contundente. Además, un segundo jugador presentó un trauma en la mano derecha.

    Humberto Cornejo
    Campeonato de Béisbol Mayor 2026: reportan traumatismo craneoencefálico tras incidente violento
    Ambulancia en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández. Foto: Cortesía/MINSA

    El incidente ocurrido en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández durante el partido entre Los Santos y Veraguas sigue generando repercusiones, luego de que el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) detallara la atención brindada a los heridos, entre ellos el pelotero santeño Yeison Austin, quien sufrió un golpe en la cabeza durante la trifulca.

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    Trifulca en el juego Los Santos vs Veraguas deja un herido y obliga a suspender el encuentro

    A través de un comunicado, la entidad explicó el despliegue de su personal y la gravedad de uno de los casos atendidos tras los hechos de violencia registrados en el encuentro del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

    “El Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos desplegó dos ambulancias para el traslado de personas heridas a una clínica privada, a solicitud de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), tras los incidentes registrados durante el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas en el estadio Flaco Bala Hernández”, detalló la entidad en un comunicado.

    Campeonato de Béisbol Mayor 2026: reportan traumatismo craneoencefálico tras incidente violento
    Ambulancias del MINSA trasladando a los heridos. Foto: Cortesía/Minsa

    “Durante la atención de la emergencia, se priorizó a un paciente que presentó traumatismo craneoencefálico, con herida en la cabeza y pronóstico reservado, producto de una agresión directa con un objeto contundente en el área del cráneo”, añadió.

    Estos hechos ocurrieron durante el partido del sábado, correspondiente a la jornada 13 de la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026. En el momento de los incidentes, el partido se encontraba con a favor de los veragüenses 5-0, en la parte alta de la cuarta entrada.

    “De igual forma, se brindó atención a un segundo paciente con trauma en la mano derecha, quien presentaba un hematoma en el dedo meñique; fue estabilizado y trasladado al mismo centro hospitalario”, detalla el comunicado.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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