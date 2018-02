Los campeones Warriors siguen encendidos

Los astros Klay Thompson y Stephen Curry se pusieron de acuerdo para arrollar este lunes en la NBA a los New York Knicks en una victoria de los campeones Golden State Warriors por 125-111.

Thompson anotó 26 puntos y Stephen Curry sumó 14 de sus 21 en el tercer cuarto, cuando los Warriors tomaron verdaderamente el control.

El también estelar Kevin Durant aportó 22 puntos y 9 rebotes para Golden State, que perdía por uno al medio tiempo antes de superar a los Knicks 39-18 en el tercero.

