Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol: profundidad en pitcheo, flojos resultados en el pasado

Jameson Taillon -compañero de Miguel Amaya- será el abridor de Canadá para enfrentar a Panamá este domingo en San Juan, Puerto Rico.

Panamá tendrá en Canadá a su tercer rival (domingo 8 a las 6:00 p.m.) dentro del grupo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, un equipo que, aunque constante en presencia, no ha logrado traducir esa continuidad en resultados superiores dentro del torneo.

Cuesta encontrar argumentos sólidos para establecer que Canadá ha sido ampliamente superior a Panamá en la historia del Clásico. No los hay. Sin embargo, sí existe una diferencia clara en participación: los canadienses han estado presentes en las seis ediciones del torneo, mientras que Panamá quedó fuera en los clasificatorios de 2012 y 2016, ambos disputados en el Rod Carew.

El historial canadiense dice que nunca han superado la fase de grupos. Han terminado terceros en tres ocasiones, una vez en el último lugar y en 2009 fueron eliminados tras perder sus dos primeros partidos, escenario que también vivió Panamá en esa misma edición.

Este enfrentamiento marcará un precedente, ya que será la primera vez que ambos equipos se midan en un Clásico Mundial de Béisbol. Un duelo inédito y que apunta a ser clave para la clasificación de alguno de los elencos.

En el plano monticular, Panamá aún no define a su abridor. Los nombres de Jaime Barría y Darío Agrazal Jr. aparecen como principales opciones. Del lado canadiense, en cambio, hay mayor claridad: todo apunta a que Jameson Taillon será el encargado de abrir el partido.

El derecho de 34 años de edad viene de una sólida temporada 2025 con los Chicago Cubs, con marca de 11-7, efectividad de 3.06 y WHIP de 1.06, números que lo colocan como uno de los brazos más confiables del staff dirigido por Ernie Whitt.

Además de Taillon, el cuerpo de abridores incluye nombres como Michael Soroka, James Paxton, Cal Quantrill y Logan Allen —homónimo del lanzador que también integra el equipo panameño—, conformando un grupo con experiencia y profundidad de nivel de Grandes Ligas.

En ofensiva, el equipo cuenta con figuras capaces de cambiar el rumbo de un juego.

Tyler O’Neill, ganador de Guante de Oro, quien conectó 31 jonrones en 2024 en Boston, mientras que Josh Naylor acumula 51 cuadrangulares en las últimas dos temporadas en Seattle. Naylor compartirá clubhouse con su hermano Bo, quien sumó 14 vuelacercas en la última temporada con Cleveland.

El roster canadiense presenta 21 jugadores tienen o han tenido participación en Grandes Ligas, y 14 repiten del Clásico de 2023, donde cayeron ante México y Estados Unidos.

En el cuerpo técnico, Canadá mantiene estabilidad. Ernie Whitt dirigirá al equipo por sexta ocasión en el Clásico, una cifra récord, acompañado por figuras como Justin Morneau, MVP de la Liga Americana en 2006 y quien fue parte del roster que compitió en el clasificatorio olímpico disputado en Panamá, rumbo a Atenas 2004.