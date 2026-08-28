Canadá mantiene el invicto y supera a Panamá rumbo al Mundial FIBA 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá compitió durante tres cuartos, pero Canadá impuso su profundidad ofensiva para llevarse la victoria 86-66 en el Arena Roberto Durán.

La selección de Panamá cayó la noche del jueves por marcador de 86-66 ante Canadá en el Arena Roberto Durán, en su debut en la segunda ronda de las eliminatorias de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA Catar 2027.

El equipo dirigido por Nelson Colón compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro, pero el poder ofensivo de los visitantes terminó marcando diferencias en la segunda mitad para mantener intacto su invicto en el Grupo F.

El primer cuarto fue muy parejo y concluyó empatado 14-14, con Panamá mostrando intensidad defensiva y encontrando respuestas ante una de las potencias del continente.

Canadá comenzó a inclinar la balanza en el segundo período, aunque sin despegarse definitivamente. Los norteamericanos ganaron el parcial 23-20 para irse al descanso con ventaja de 37-34.

Tras el intermedio, los visitantes volvieron a imponerse en el tercer cuarto por 22-17, ampliando la diferencia a ocho puntos (59-51) antes de los últimos diez minutos.

Fue en el período final donde Canadá terminó de resolver el encuentro. Con una ofensiva efectiva y aprovechando varias pérdidas de balón de Panamá, los canadienses dominaron el cuarto 27-15 para sellar la victoria por 20 puntos de diferencia.

A nivel individual, Luis Rodríguez Jr. lideró el ataque panameño con 17 puntos, además de 6 rebotes y una asistencia. El alero encestó el 33.3% de sus tiros de campo.

También destacaron Eric Romero, con 16 puntos, y Ricardo Lindo Jr., quien aportó 15 unidades. Por su parte, Trevor Gaskins manejó la ofensiva nacional con 6 puntos y 9 asistencias, además de tres rebotes y un robo.

Canadá contó con una destacada actuación de Trae Bell-Haynes, armador del Casademont Zaragoza español, quien terminó con 18 puntos, 11 asistencias y 3 rebotes, lanzando para un 57.1% de efectividad de campo.

También sobresalieron Kyle Wiltjer, con 16 puntos y 6 rebotes, y Marcus Carr, quien registró 15 puntos, 12 asistencias y 4 rebotes, incluyendo tres triples convertidos. El veterano de la NBA Kelly Olynyk, actualmente con los San Antonio Spurs, colaboró con 8 puntos, 5 rebotes y una asistencia.

Con el resultado, Canadá mejoró su récord a 7 victorias y ninguna derrota, manteniéndose en el primer lugar del Grupo F con 14 puntos. Panamá quedó con marca de 2 triunfos y 5 derrotas, acumulando 9 puntos en la sexta posición del grupo.

La selección nacional tendrá ahora una cita crucial el próximo lunes en Nassau, donde enfrentará a Bahamas, cuarto clasificado del grupo con 10 puntos y récord de tres victorias y cuatro derrotas.

Los tres primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a la Copa del Mundo FIBA 2027 en Catar, mientras que el mejor cuarto lugar de la segunda ronda también obtendrá un boleto al torneo mundialista. Para Panamá, el duelo ante Bahamas representa una oportunidad importante para mantenerse en la pelea por la clasificación a falta de 5 jornadas en la eliminatoria.