Canadá y Catar buscan tomar ventaja en el Grupo B del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ambas selecciones llegan igualadas con un punto y buscan una victoria que las acerque a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canadá y Catar se enfrentarán este miércoles 18 de junio en el BC Place de Vancouver, a partir de las 5:00 p.m. hora de Panamá en un duelo clave correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

En su estreno, Canadá empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina mientras que Catar igualó por el mismo marcador frente a Suiza.

Catar vs Suiza durante un partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026. EFE/Miguel Gutierrez

Canadá afronta el compromiso respaldado por una de las generaciones más talentosas de su historia.

Bajo la dirección técnica de Jesse Marsch, los norteamericanos cuentan con figuras consolidadas en Europa, como Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio.

Davies volverá a ser una de las principales referencias del conjunto local.

Alphonso Davies. EFE/EPA/Anna Szilagyi

El lateral del Bayern Múnich marcó el primer gol de Canadá en una Copa del Mundo al anotar frente a Croacia durante el Mundial de Catar 2022.

Junto a él destaca Jonathan David, delantero de la Juventus y principal referente ofensivo del equipo, quien se encuentra a un gol de alcanzar las 40 anotaciones con la selección absoluta.

Jonathan David durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

El equipo atraviesa además un periodo de estabilidad, con apenas una derrota en sus últimos 18 partidos internacionales.

En sus cinco encuentros más recientes, Canadá registra una victoria y cuatro empates, con seis goles a favor y cuatro en contra.

Asimismo, intentará romper una barrera histórica, ya que nunca ha ganado un partido en una fase final de la Copa del Mundo, pese a sus participaciones en 1986, 2022 y 2026.

Del otro lado estará una selección catarí que continúa consolidando su crecimiento internacional.

Jugadores de Catar celebran un gol este sábado, durante un partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026. EFE/Miguel Gutierrez

El conjunto dirigido por Julen Lopetegui disputa apenas su segunda Copa del Mundo y llega impulsado por los títulos obtenidos en las Copas Asiáticas de 2019 y 2023, los mayores logros de su historia futbolística.

La principal carta ofensiva de Catar sigue siendo Akram Afif.

Akram Afif disputa el balón durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Catar y Suiza. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Sin embargo, las estadísticas recientes reflejan ciertas dificultades para el conjunto asiático, que en sus últimos cinco compromisos acumula dos goles anotados, seis recibidos, tres empates y dos derrotas.

Ambas selecciones solo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado el 23 de septiembre de 2022, cuando los norteamericanos se impusieron por 2-0.

Además, Catar nunca ha logrado marcarle un gol al combinado canadiense.

Posibles alineaciones

Canadá (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Koné, Eustáquio, Ahmed; David y Larin.

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Cyle and Johnny up top

🍁 Tajon and Ali on the flanks

🍁 Staqs captains the side



🇨🇦 🇶🇦 #CANMNT

LET’S GO CANADA! pic.twitter.com/rhwgXVluz6 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 18, 2026

Catar (4-3-3): Abunada; Al-Qui, Pedro, Khoukhi, Homan; Gaber, Madibo, Laye; Edmilson Jr., Abdurisag y Afif.

Con el Grupo B todavía muy equilibrado, Canadá y Catar disputarán un encuentro clave para sus aspiraciones en el Mundial 2026.

Ambos equipos se encuentran en busca de una victoria que los acerque a los dieciseisavos de final y les permita tomar una ventaja significativa en la lucha por la clasificación.