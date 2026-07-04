Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección norteamericana busca romper su mala racha histórica ante los Leones del Atlas.

Este compromiso marcará el quinto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en todas las competiciones, un historial en el que los canadienses aún no conocen la victoria, con un saldo de un empate y tres derrotas.

De hecho, en toda su historia, Canadá solo se ha enfrentado más veces sin ganar a Escocia (6) e Islandia (5).

Marruecos, por su parte, llega con un antecedente letal ante equipos de la Concacaf en Copas del Mundo.

Ha ganado sus dos partidos previos.

Superó a Haití por 4-2 en la actual fase de grupos y a la propia escuadra canadiense en el cierre de la fase de grupos de Catar 2022.

El factor de Jesse Marsch

Históricamente, a Canadá le ha costado jugar en Houston, ya que no registra ninguna victoria en sus primeros siete partidos (tres empates y cuatro derrotas).

Pero ha logrado revertir la dinámica al ganar dos de sus últimos tres compromisos allí, incluido el reciente 2-0 sobre El Salvador en la Copa Oro de la Concacaf 2025.

Jugadores de Canadá celebran un gol en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica. EFE/ Omar Alonso

Los norteamericanos llegan con el impulso de haber superado los dieciseisavos de final tras vencer 1-0 a Sudáfrica, y lograron así su primer triunfo en una fase eliminatoria mundialista.

Buscan emular a Corea del Sur y Turquía, las últimas selecciones que superaron sus dos primeras eliminatorias en la edición de 2002 y llegaron hasta las semifinales.

Desde el banquillo, Jesse Marsch persigue hacer historia.

Jesse Marsch, atiende a los medios de comunicación durante la previa del duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Marruecos. EFE/EPA/SAM WASSON

Aspira a convertirse en el primer entrenador estadounidense en superar más de una eliminatoria en el torneo y el primero de su nacionalidad en sumar tres victorias en la competición.

Para ello, deberá ajustar un equipo que promedió un 61 % de posesión en la fase de grupos, pero que ante Sudáfrica bajó a un 42 % y registró su marca más baja de presión de alta intensidad (apenas un 41,6 % de las intervenciones rivales).

La muralla marroquí

El equipo africano ostenta un registro defensivo impecable en este Mundial.

Recibe, en promedio, solo 8,3 remates por partido y 0,8 goles esperados en contra (xGA).

Es la primera vez en su historia que promedia menos de 10 remates recibidos y menos de 1,0 xGA en una misma edición del certamen.

Noussair Mazraoui durante una acción defensiva en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Países Bajos. EFE/ Miguel Sierra

Si se excluyen las finales y los duelos por el tercer puesto, los Leones del Atlas han superado seis de sus últimas ocho eliminatorias en grandes torneos (Mundial y Copa de África).

Tres de ellas fueron por la vía de los penaltis, una instancia en la que son un muro: de los ocho lanzamientos que han recibido en tandas mundialistas, solo dos han terminado en gol.

Jugadores destacados

Stephen Eustáquio (Canadá): es el motor del mediocampo norteamericano.

Lidera a su selección en pases completados (194) y envíos al área (44), además de ser el autor del gol del triunfo en la ronda anterior.

Ha generado siete ocasiones de gol a balón parado en el actual torneo, mientras que ningún otro compañero ha creado más de una.

Stephen Eustaquio anota el gol de la victoria ante Sudáfrica durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

Achraf Hakimi (Marruecos): es una amenaza constante por la banda derecha.

Ha generado tres o más ocasiones en cuatro de sus últimas cinco apariciones mundialistas.

En lo que va de siglo, el lateral del PSG acumula 25 ocasiones creadas, un registro que solo es superado por el inglés Kieran Trippier (27) y que está por encima del suizo Ricardo Rodríguez (20).

Achraf Hakimi y Ruben Providence durante el último partido del Grupo C del Mundial 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Posibles alineaciones

Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Max in-between the sticks

🍁 Staqs and Niko in the midfield

🍁 JD and Tani up top



ALLEZ LES ROUGES!#CANMNT pic.twitter.com/apzQVjGPqk — CANMNT (@CANMNT_Official) July 4, 2026

Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.

🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام كندا



📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Canada 🇨🇦#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FAzCUfJyV8 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2026

El ganador de este encuentro de octavos de final será rival del vencedor del cruce entre Francia y Paraguay, selección que buscará otro milagro tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final.