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    Copa del Mundo

    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos

    La selección norteamericana busca romper su mala racha histórica ante los Leones del Atlas.

    Luis Rondón
    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos
    Soufiane Rahimi celebra tras anotar el gol de la ventaja (3-2) frente a Haití durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

    Este compromiso marcará el quinto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en todas las competiciones, un historial en el que los canadienses aún no conocen la victoria, con un saldo de un empate y tres derrotas.

    De hecho, en toda su historia, Canadá solo se ha enfrentado más veces sin ganar a Escocia (6) e Islandia (5).

    Marruecos, por su parte, llega con un antecedente letal ante equipos de la Concacaf en Copas del Mundo.

    Ha ganado sus dos partidos previos.

    Superó a Haití por 4-2 en la actual fase de grupos y a la propia escuadra canadiense en el cierre de la fase de grupos de Catar 2022.

    El factor de Jesse Marsch

    Históricamente, a Canadá le ha costado jugar en Houston, ya que no registra ninguna victoria en sus primeros siete partidos (tres empates y cuatro derrotas).

    Pero ha logrado revertir la dinámica al ganar dos de sus últimos tres compromisos allí, incluido el reciente 2-0 sobre El Salvador en la Copa Oro de la Concacaf 2025.

    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos
    Jugadores de Canadá celebran un gol en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica. EFE/ Omar Alonso

    Los norteamericanos llegan con el impulso de haber superado los dieciseisavos de final tras vencer 1-0 a Sudáfrica, y lograron así su primer triunfo en una fase eliminatoria mundialista.

    Buscan emular a Corea del Sur y Turquía, las últimas selecciones que superaron sus dos primeras eliminatorias en la edición de 2002 y llegaron hasta las semifinales.

    Desde el banquillo, Jesse Marsch persigue hacer historia.

    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos
    Jesse Marsch, atiende a los medios de comunicación durante la previa del duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Marruecos. EFE/EPA/SAM WASSON

    Aspira a convertirse en el primer entrenador estadounidense en superar más de una eliminatoria en el torneo y el primero de su nacionalidad en sumar tres victorias en la competición.

    Para ello, deberá ajustar un equipo que promedió un 61 % de posesión en la fase de grupos, pero que ante Sudáfrica bajó a un 42 % y registró su marca más baja de presión de alta intensidad (apenas un 41,6 % de las intervenciones rivales).

    La muralla marroquí

    El equipo africano ostenta un registro defensivo impecable en este Mundial.

    Recibe, en promedio, solo 8,3 remates por partido y 0,8 goles esperados en contra (xGA).

    Es la primera vez en su historia que promedia menos de 10 remates recibidos y menos de 1,0 xGA en una misma edición del certamen.

    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos
    Noussair Mazraoui durante una acción defensiva en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Países Bajos. EFE/ Miguel Sierra

    Si se excluyen las finales y los duelos por el tercer puesto, los Leones del Atlas han superado seis de sus últimas ocho eliminatorias en grandes torneos (Mundial y Copa de África).

    Tres de ellas fueron por la vía de los penaltis, una instancia en la que son un muro: de los ocho lanzamientos que han recibido en tandas mundialistas, solo dos han terminado en gol.

    Jugadores destacados

    Stephen Eustáquio (Canadá): es el motor del mediocampo norteamericano.

    Lidera a su selección en pases completados (194) y envíos al área (44), además de ser el autor del gol del triunfo en la ronda anterior.

    Ha generado siete ocasiones de gol a balón parado en el actual torneo, mientras que ningún otro compañero ha creado más de una.

    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos
    Stephen Eustaquio anota el gol de la victoria ante Sudáfrica durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

    Achraf Hakimi (Marruecos): es una amenaza constante por la banda derecha.

    Ha generado tres o más ocasiones en cuatro de sus últimas cinco apariciones mundialistas.

    En lo que va de siglo, el lateral del PSG acumula 25 ocasiones creadas, un registro que solo es superado por el inglés Kieran Trippier (27) y que está por encima del suizo Ricardo Rodríguez (20).

    Canadá y Marruecos chocan en un duelo de rachas históricas y cerrojos defensivos
    Achraf Hakimi y Ruben Providence durante el último partido del Grupo C del Mundial 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

    Posibles alineaciones

    Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

    Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.

    El ganador de este encuentro de octavos de final será rival del vencedor del cruce entre Francia y Paraguay, selección que buscará otro milagro tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

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