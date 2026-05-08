Panamá, 08 de mayo del 2026

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    Copa Llbertadores

    Cancelan el partido entre Medellín y Flamengo por desmanes en una tribuna

    EFE
    Cancelan el partido entre Medellín y Flamengo por desmanes en una tribuna
    Aficionados de Medellín queman sillas durante una protesta en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo este jueves, en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR

    La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) canceló este jueves el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores por desmanes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

    “El encuentro entre DIM y Flamengo fue cancelado”, anunció la Conmebol en la cuenta de X de la Copa Libertadores, por lo que posiblemente los tres puntos de este encuentro sean otorgados al equipo brasileño.

    Cuando el partido no pasaba del minuto 4, aficionados del club colombiano, que protestan por el mal momento del equipo, eliminado el domingo pasado de la liga local, lanzaron pirotecnia desde la tribuna norte, lo que originó una humareda que causó poca visibilidad en la cancha; arrojaron objetos, e intentaron ingresar al terreno de juego.

    Por esa razón, el árbitro del partido, el venezolano Jesús Valenzuela, decidió detener el encuentro y los equipos retornaron a los vestuarios.

    Luego de varios minutos, desde los altoparlantes del estadio solicitaron a los aficionados del DIM abandonar el recinto porque el partido estaba suspendido, mientras que los seguidores del Flamengo permanecieron a la espera de que se garantizara su seguridad para poder salir del complejo deportivo.

    “En este momento, el partido se encuentra temporalmente suspendido y la delegación del Flamengo espera una decisión de la Conmebol”, señaló el club brasileño en X, un mensaje publicado antes de que se anunciara la cancelación.

    Entre tanto, el centrocampista italiano Jorginho, del Flamengo, publicó una historia en Instagram en la que aparece con varios de sus compañeros en el camerino del Atanasio Girardot y se lee el mensaje “Estamos bien y aguardando”.

    EFE

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