Candelo y Cortés liderarán la delegación de Panamá en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo istmeño se presenta en Santo Domingo 2026 con 218 atletas en 27 disciplinas y define a sus abanderados para la cita regional.

Némesis Candelo y Ángel Cortés fueron designados como abanderados de la delegación de Panamá para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La elección se llevó a cabo durante la Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá, donde ambos atletas recibieron el respaldo para asumir la responsabilidad de encabezar a la representación panameña en la ceremonia inaugural.

Candelo, referente del judo panameño, y Cortés, destacado exponente de la lucha, encabezarán la representación istmeña en una de las citas más importantes del ciclo olímpico regional.

La delegación panameña estará conformada por 218 atletas, acompañados por 70 entrenadores, 19 especialistas del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, además de seis profesionales de comunicaciones y cinco integrantes de la jefatura de misión.

Panamá competirá en 27 disciplinas deportivas, con participación en 39 modalidades y un total de 139 pruebas, reflejo del crecimiento y la diversidad del deporte nacional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollarán del 24 de julio al 8 de agosto en distintas sedes de Santo Domingo, en República Dominicana, en el marco del centenario de esta cita multidisciplinaria.