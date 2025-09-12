Canelo vs. Crawford: Fecha, sede, horario y cómo ver en vivo en Panamá la disputa de los supermedianos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El escenario está listo para que dos de los mejores libra por libra se enfrenten en una de las peleas más esperadas del año.

Este sábado 13 de septiembre, Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford chocarán en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en una contienda que promete combinar experiencia, fuerza y estrategia en el peso supermediano.

Ambos boxeadores cumplieron con el pesaje oficial en el Fountainebleu de Las Vegas, marcando idénticas 167.5 libras, un indicio de que la pelea se disputará dentro del límite pactado de 168 libras.

Canelo, de 35 años, expondrá su campeonato indiscutido en el supermediano, mientras que Crawford, de 37, asciende desde las 154 libras para disputar el título de la AMB, con la posibilidad de convertirse en el primer campeón indiscutido en tres divisiones diferentes.

Canelo llega con un récord de 63-2-2 y 39 nocauts, tras recuperar su condición de indiscutible en mayo pasado al derrotar a William Scull por decisión unánime en Arabia Saudita.

Esa victoria le permitió añadir el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a su colección, completando así los cuatro títulos del supermediano.

Sin embargo, su desempeño dejó dudas: mostró mayor lentitud, dificultades para cortar el ring y cierta falta de explosividad frente a un rival que se dedicó más a moverse que a intercambiar golpes.

Por su parte, Crawford cuenta con 41 victorias, ninguna derrota y 31 nocauts, y llega como campeón mundial de cuatro divisiones.

Terence Crawford weighs the same as Canelo Alvarez - 167.5lbs 😤#CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason | Sept 13th 🥊 pic.twitter.com/AqaqLKLcLW — Ring Magazine (@ringmagazine) September 12, 2025

Su último combate fue en agosto de 2024, cuando venció a Ismail Madrimov por decisión unánime en su primer enfrentamiento en el peso supermediano.

El estadounidense, oriundo de Omaha, Nebraska, enfrentará un desafío físico importante: subir 14 libras para medirse a Canelo, un boxeador más grande y acostumbrado a pelear con rivales de mayor envergadura.

La pelea plantea varias incógnitas. ¿Podrá Crawford adaptarse al peso y mantener su velocidad y resistencia frente a la pegada de Álvarez? ¿Está Canelo aún en condiciones de protagonizar una gran actuación, considerando que sus mejores momentos en el supermediano ocurrieron entre 2020 y 2021? ¿Cómo influirá la diferencia de fuerza y altura en la estrategia de ambos pugilistas?

A pesar de estas dudas, el combate se perfila como un evento de gran magnitud.

El Allegiant Stadium, con capacidad para 70 mil espectadores, se espera que registre un lleno casi total, consolidando a Canelo como uno de los deportistas individuales más taquilleros de Estados Unidos.

Canelo Alvarez testing out his gloves ahead of fight night 👀 #CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason | Sept 13th 🥊 pic.twitter.com/aFBgPwWeIE — Ring Magazine (@ringmagazine) September 12, 2025

Los boletos, que comenzaron en 375 dólares en reventa y superaron los 12,500 dólares, reflejan la expectativa que genera un choque entre un mexicano indiscutido y un estadounidense invicto en ascenso de categoría.

Crawford buscará sorprender y convertirse en el primer boxeador en la historia reciente en unificar títulos indiscutibles en tres divisiones, mientras que Canelo intentará reafirmar su legado como uno de los mejores de la era moderna del boxeo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL COMBATE?

El combate será el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

¿CÓMO VERLO EN PANAMÁ?

La pelea se transmitirá en vivo de forma exclusiva por Netflix.

¿A QUÉ HORA SE REALIZARÁ EL PESO ANTE LOS FANS?

La ceremonia de pesaje será a las 8:00 pm en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿QUÉ PESO MARCARON LOS PELEADORES?

Ambos peleadores marcaron 167.5 libras en el pesaje oficial.