CAR Luis Tejada: la nueva casa del alto rendimiento deportivo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El complejo, que será sede clave de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, beneficiará a atletas de múltiples disciplinas en su preparación hacia la élite.

Los deportistas panameños tendrán ahora la oportunidad de desarrollar su talento en instalaciones de primer nivel, tras la inauguración del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis Tejada, en Juan Díaz, un proyecto que apunta a transformar la preparación deportiva en el país.

Corte de cinta del Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada. Foto: Carlos Vidal

El complejo, puesto en funcionamiento por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), representa una inversión de B/.47,533,622.94 y forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el alto rendimiento en múltiples disciplinas.

“Este Centro de Alto Rendimiento viene a saldar una deuda, a dar un apoyo concreto al talento panameño, en instalaciones de clase mundial”, afirmó José Raúl Mulino, presidente de la República.

El exportero de la selección Jaime Penedo conversa con el presidente José Raúl Mulino. Foto: Carlos Vidal

Este complejo deportivo está conformado por cinco edificios principales con un área administrativa, un hotel-comedor, un centro de combate, un pabellón de gimnasia y polideportivo, y un centro acuático. Además, cuenta con instalaciones complementarias como canchas deportivas, pista y campo de atletismo, así como un campo de fútbol con medidas reglamentarias de la FIFA.

“El tema principal es tener el talento, ya lo tenemos, lo vemos en todos los deportes. Pero dónde formarlos, dónde les damos todas las herramientas para crecer y ser los mejores del mundo. Un sitio como este es lo que se necesita”, expresó Thomas Christiansen, director técnico de la selección nacional.

Thomas Christiansen dio declaraciones sobre la importancia de que el país cuente con un Centro de Alto Rendimiento. Foto: Carlos Vidal

Con una extensión superior a los 94 mil metros cuadrados, el CAR integra espacios especializados como servicios de medicina deportiva, consolidándose como una infraestructura clave para el desarrollo integral de los atletas.

El complejo también tendrá un rol protagónico a nivel internacional, ya que será una de las principales sedes de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026 y funcionará como centro de operaciones del evento. Asimismo, ya ha sido utilizado por la selección nacional durante procesos de eliminatorias mundialistas.

“Aquí estará lo que se llama el Centro de Comando de los Juegos Sudamericanos de la Juventud y además será la sede más importante, donde más deportes se van a desarrollar. Después de los juegos, este centro quedará operativo para todos los atletas a nivel nacional”, destacó Miguel Ordóñez, director de Pandeportes.