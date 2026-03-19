Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Inauguración

    CAR Luis Tejada: la nueva casa del alto rendimiento deportivo en Panamá

    El complejo, que será sede clave de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, beneficiará a atletas de múltiples disciplinas en su preparación hacia la élite.

    Guillermo Pineda G. / Humberto Cornejo / Carlos Vidal Endara
    CAR Luis Tejada: la nueva casa del alto rendimiento deportivo en Panamá
    Rita Hansell (c), madre de Luis Tejada; junto con Miguel Ordóñez (i), director de Pandeportes; y José Raúl Mulino (d), presidente de la República, en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada. Foto. Carlos Vidal

    Los deportistas panameños tendrán ahora la oportunidad de desarrollar su talento en instalaciones de primer nivel, tras la inauguración del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis Tejada, en Juan Díaz, un proyecto que apunta a transformar la preparación deportiva en el país.

    CAR Luis Tejada: la nueva casa del alto rendimiento deportivo en Panamá
    Corte de cinta del Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada. Foto: Carlos Vidal

    El complejo, puesto en funcionamiento por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), representa una inversión de B/.47,533,622.94 y forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el alto rendimiento en múltiples disciplinas.

    “Este Centro de Alto Rendimiento viene a saldar una deuda, a dar un apoyo concreto al talento panameño, en instalaciones de clase mundial”, afirmó José Raúl Mulino, presidente de la República.

    CAR Luis Tejada: la nueva casa del alto rendimiento deportivo en Panamá
    El exportero de la selección Jaime Penedo conversa con el presidente José Raúl Mulino. Foto: Carlos Vidal

    Este complejo deportivo está conformado por cinco edificios principales con un área administrativa, un hotel-comedor, un centro de combate, un pabellón de gimnasia y polideportivo, y un centro acuático. Además, cuenta con instalaciones complementarias como canchas deportivas, pista y campo de atletismo, así como un campo de fútbol con medidas reglamentarias de la FIFA.

    “El tema principal es tener el talento, ya lo tenemos, lo vemos en todos los deportes. Pero dónde formarlos, dónde les damos todas las herramientas para crecer y ser los mejores del mundo. Un sitio como este es lo que se necesita”, expresó Thomas Christiansen, director técnico de la selección nacional.

    CAR Luis Tejada: la nueva casa del alto rendimiento deportivo en Panamá
    Thomas Christiansen dio declaraciones sobre la importancia de que el país cuente con un Centro de Alto Rendimiento. Foto: Carlos Vidal

    Con una extensión superior a los 94 mil metros cuadrados, el CAR integra espacios especializados como servicios de medicina deportiva, consolidándose como una infraestructura clave para el desarrollo integral de los atletas.

    El complejo también tendrá un rol protagónico a nivel internacional, ya que será una de las principales sedes de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026 y funcionará como centro de operaciones del evento. Asimismo, ya ha sido utilizado por la selección nacional durante procesos de eliminatorias mundialistas.

    “Aquí estará lo que se llama el Centro de Comando de los Juegos Sudamericanos de la Juventud y además será la sede más importante, donde más deportes se van a desarrollar. Después de los juegos, este centro quedará operativo para todos los atletas a nivel nacional”, destacó Miguel Ordóñez, director de Pandeportes.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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